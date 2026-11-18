La Denominación de Origen Protegida del Melocotón de Calanda (D.O.P) ha certificado 5.004.500 kilos en la campaña de 2026. Se trata de la segunda mejor cifra en 27 años y es similar a la de 2024, cuando se batió récord. No obstante, también contrasta con las dificultades que han atravesado las empresas y cooperativas debido a las tormentas de granizo que afectaron de forma desigual a diferentes zonas de la denominación.

Concretamente, el granizo marcó el inicio de la campaña, con daños especialmente significativos en Calanda, Valmuel y Puigmoreno. «Justo antes de empezar con las variedades de la Denominación de Origen cayó piedra y afectó especialmente al término municipal de Calanda», recuerda Ramón González, presidente de la D.O. Melocotón de Calanda. A este contratiempo, se sumó un parón en las ventas entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre, así como las precipitaciones registradas al final de la campaña, cuando cayeron unos 20 litros por metro cuadrado en Calanda.

«Estoy contento porque hemos conseguido igualar los kilos de una campaña récord, pero ha sido un año muy complicado para las empresas y las cooperativas», explica Gonzaléz, quien defiende que el sector ha tenido que hacer un importante esfuerzo para defender la comercialización. Actualmente, la producción está destinada en su mayoría al mercado nacional y una pequeña parte se exporta fuera del país y de forma internacional.

Campaña de récord

La denominación ha certificado más de 5 millones de kilos y ese incremento del volumen de la producción se debe a varios factores. Por un lado, la incorporación de dos nuevas empresas y por otro, las condiciones meteorológicas, que han permitido aprovechar una mayor cantidad de fruta que en la campaña anterior, cuando las lluvias persistentes de las últimas semanas impidieron certificar parte de la producción.

Otro aspecto positivo es la calidad del melocotón recolectado, especialmente por su elevado contenido en azúcar. La campaña se ha caracterizado por unas condiciones secas durante buena parte y eso ha favorecido la obtención de una fruta de buenas características. "El año pasado antes de las fiestas del Pilar empezó a llover agua y el final de campaña fue un desastroso por lo que no se pudo etiquetar los kilos que se deberían haber etiquetado por los agricultores", puntualiza Gonzalez.

En total, forman parte de la Denominación de Origen Protegida 15 empresas y se espera que el año que viene se incorpore una nueva. Por kilos, en la provincia de Teruel se han contabilizado alrededor de 1'2 millón de kilos y el resto pertenecen a la zona de Zaragoza. Entre las dos provincias, hay inscritas 1.005 hectáreas a las variedades de Denominación de Origen.

Cabe recalcar que en los últimos años se han añadido dos nuevas variedades (Calprebor y la 834, llamada así porque se produce la semana 34 del año). Ambas ayudan a rellenar los huecos vacíos en el calendario, pero por el momento no está previsto incluir alguna más. "Tenemos el campo de experimentación, pero ahora mismo hay mucha competencia. Queremos consolidarnos y de aquí a un futuro cercano podríamos seguir creciendo", defiende Gonzalez.

Un parón comercial de casi un mes

Más allá de certificación de kilos "positiva", uno de los principales obstáculos de esta campaña ha sido el parón de las ventas entre el 20 de agosto y la segunda mitad de septiembre, coincidiendo con el inicio de la comercialización de algunas de las variedades amparadas por la DOP. Una de las razones, explican, es la reducción del turismo al finalizar agosto, el regreso de las familias a la rutina escolar y la elevada presencia de otras frutas en el mercado nacional durante esas fechas, lo que se traduce en mucha competencia.

La comercialización comenzó a recuperarse en torno al 20 de septiembre y una de las soluciones que se valora para hacer frente a este parón pasaría por introducir la fruta a otros mercados, aunque no es sencillo. "A nivel nacional estamos vendiendo en todos los sitios y a nivel europeo e internacional se están haciendo cosas e intentando hacer un esfuerzo para cubrir este problema que tenemos durante los 25 días de parón. No obstante, el consumidor europeo no está acostumbrado a comer un melocotón amarillo dulce y con estas características".

Los daños por la lluvia podrían estar asegurados

De forma paralela, el Consejo Regulador ha conseguido que se ponga en marcha un procedimiento de estudio para evaluar la posibilidad de incluir los daños por lluvia en la cobertura del melocotón embolsado. La iniciativa se ha desarrollado junto el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón y Agroseguro y la previsión es que pueda ser un realidad en dos o tres campañas.

Las lluvias de finales de septiembre y principios de octubre representan uno de los principales riesgos para las variedades tardías, ya que pueden provocar manchas y daños en el fruto que impiden su comercialización con el sello de calidad. En algunas explotaciones, las pérdidas de campañas anteriores llegaron a alcanzar, según datos del Consejo Regulador, entre el 80% y el 90% de la producción.