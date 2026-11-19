La escritora y editora Yol de Yeste busca una última oportunidad para recuperar dos edificios históricos de La Fresneda y mantener su vinculación con el Matarraña. Se trata de la antigua vivienda de Ramón Celma, conocido popularmente como 'Lo Chulet' e impulsor de la Feria de Antigüedades, Artes y Oficios del municipio, y de una casona medieval situada en el número 1 de la calle Carnicería. Ambos inmuebles suman alrededor de 1.000 metros cuadrados construidos y requieren una intervención de gran envergadura para garantizar su conservación.

La autora ha hecho pública su búsqueda de una empresa constructora, promotora o inversor con quien establecer una fórmula de colaboración que permita rehabilitar las dos propiedades, impulsar la creación de viviendas y materializar uno de sus grandes proyectos personales: un Archivo de Arte y Memoria Rural. De no encontrar una alternativa viable, contempla la venta conjunta de ambos edificios e incluso finalizar su etapa en el territorio.

“He llegado a un momento en el que ya no puedo afrontar por mí misma la recuperación de Mayor 21 y Carnicería 1. Son dos inmuebles históricos que necesitan una intervención de gran envergadura, tanto técnica como económica”, explica De Yeste. Por el momento, la propietaria no dispone de un presupuesto definitivo para la rehabilitación integral de los edificios. Para ello sería necesario realizar un estudio técnico que determinase el alcance de las actuaciones, las soluciones estructurales y las condiciones patrimoniales de ambos inmuebles. Asimismo, considera necesario contar con asesoramiento y colaboración institucional para estudiar las posibilidades reales de intervención.

Recuperar la antigua casa de 'Lo Chulet'

Uno de los edificios protagonistas de la iniciativa es el situado en el número 21 de la calle Mayor, antigua residencia de Ramón Celma, quien falleció en marzo de 2024 en el incendio que afectó gravemente al inmueble. Anticuario y coleccionista, fue uno de los grandes impulsores de la actividad cultural y comercial de La Fresneda, además de presidir durante más de dos décadas la Asociación de Anticuarios de la Plaza Real de Barcelona.

Celma fue también fundador de la Feria de Antigüedades, Artes y Oficios de La Fresneda, cuya primera edición se celebró en 1998. Con el paso de los años, la cita llegó a reunir cerca de 200 puestos y miles de visitantes, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más reconocidos de la localidad. Su fallecimiento motivó la suspensión de la edición de 2024 en señal de duelo.

Más allá del valor arquitectónico del inmueble, su recuperación tiene un componente sentimental para la escritora, que mantuvo durante años una relación de amistad y vecindad con el anticuario. “Cada vez que iba a La Fresneda manteníamos nuestras conversaciones y, aunque tenía un carácter aparentemente huraño, en el fondo era una persona entrañable”, recuerda.

“Quisiera que aquella casa pudiera recuperar su vida y que la historia de Ramón no quedara reducida al trágico incendio, sino que permaneciera también el recuerdo de la persona que fue”, añade De Yeste, quien insiste en la necesidad de conservar la fachada histórica del edificio.

Una permuta para rehabilitar los edificios y crear viviendas

Entre las alternativas que baraja la escritora, la permuta es una de las que considera más interesantes. Su planteamiento pasa por que una empresa promotora pueda desarrollar viviendas en el número 21 de la calle Mayor, aprovechando también parte del inmueble de la calle Carnicería, y que, a cambio, asuma la rehabilitación integral de la casona medieval.

De esta manera, De Yeste conservaría la parte histórica de este segundo edificio, junto con sus elementos patrimoniales, para destinarla al futuro archivo cultural. La propuesta también abriría la puerta a la creación de nuevas viviendas destinadas tanto al alquiler como a la compraventa, mediante fórmulas privadas o sociales.

La escritora defiende que ambos inmuebles deben abordarse como un único conjunto arquitectónico, atendiendo a su viabilidad económica y a sus particularidades constructivas. De hecho, la conocida casa colgada de La Fresneda se integra en la estructura de la casona medieval, que se prolonga por debajo de esta.

En caso de optar finalmente por la venta conjunta, los aproximadamente 1.000 metros cuadrados construidos permitirían estudiar otras posibilidades de aprovechamiento, desde establecimientos hosteleros y alojamientos turísticos hasta viviendas, servicios o espacios culturales.

Un archivo para evitar que desaparezca la memoria del Matarraña

El gran proyecto personal de Yol de Yeste pasa por convertir la casona medieval de la calle Carnicería en un espacio dedicado a la conservación del patrimonio documental y artístico del mundo rural. Fotografías antiguas, cartas, manuscritos, testimonios y otros documentos privados tendrían cabida en unas instalaciones concebidas para evitar que estos materiales desaparezcan con el paso de las generaciones.

“Más que un archivo de documentos, sería un espacio vivo, capaz de ayudarnos a comprender quiénes somos, de dónde venimos y las historias que han dado identidad a nuestros pueblos”, explica la escritora. Para ello, su intención es establecer contactos con particulares y familias del territorio que todavía conservan materiales de interés histórico en sus domicilios, con el objetivo de estudiar su conservación, digitalización o incorporación al futuro archivo mediante acuerdos de conservación y consulta.

El espacio también albergaría el legado artístico y literario de la propia autora, desde las ilustraciones originales de sus libros hasta manuscritos, investigaciones, borradores y documentación recopilada durante su trayectoria profesional. “No se trata solamente de conservar las obras publicadas, sino también del proceso creativo que hay detrás de ellas”, apunta.

La posibilidad de abandonar el Matarraña

Pese a la ilusión depositada en el proyecto, De Yeste es consciente de las dificultades que entraña su materialización. La escritora está dispuesta a renunciar a la creación del archivo cultural si ello permite encontrar una alternativa que garantice la conservación de los dos edificios.

“El Archivo de Arte y Memoria Rural es un sueño personal, pero la conservación de estas dos casas históricas está por encima de cualquier proyecto propio. Estoy dispuesta a renunciar al archivo, a vender las propiedades e incluso a quedarme sin nada, si con ello consigo que ambos inmuebles se salven”, sentencia.

Aunque no se ha marcado una fecha límite para tomar una decisión definitiva, advierte de que el deterioro de los edificios impide prolongar indefinidamente la situación. La venta de las propiedades podría suponer, además, el final de su vinculación personal con La Fresneda y la comarca del Matarraña después de años dedicados a investigar y divulgar la cultura del territorio.

“Cerrar esta etapa en La Fresneda y en el Matarraña sería muy doloroso. No hablamos únicamente de unas propiedades, sino de una tierra a la que me unen recuerdos, vivencias y una parte fundamental de mi trayectoria personal y literaria”, reconoce. “Si finalmente tuviera que marcharme, me llevaría conmigo todo lo que el Matarraña me ha dado, sus historias, sus paisajes y las personas que han formado parte de mi vida”, concluye.