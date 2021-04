Las acusaciones inciden en la Permanente Revisable y emocionan en sus alegatos finales

Además del alegato final de la Fiscal del caso, Carmen Continente, los informes de los abogados de la acusación fueron este lunes especialmente emotivos. Además de incidir en la Prisión Permanente Revisable, recordaron a las víctimas y apelaron al dolor de las familias. Entre ellos, destacaron las palabras del abogado de UAGA; Pablo Martínez.

«Estamos aquí por ellos, pero también por la gente de los pueblos del Bajo Aragón, los hombres y mujeres que aquellos días estaban cogiendo olivas, los que viven en el campo, por los pastores, por las gentes buenas, por los que se han sentido abandonados por vivir lejos de las capitales. Creemos que se deben de asumir las responsabilidades y entender que la seguridad no sólo son porcentajes», dijo Martínez.

Viuda e hija de Víctor Romero

«No existe la legítima defensa en este caso. Sino un ataque brutal, dos asesinatos», reiteró Jorge Piedrafita, abogado de la viuda y la hija del Guardia Civil asesinado Víctor Romero, ayer durante la presentación de su informe. Piedrafita incidió en que a lo largo del proceso ha quedado debidamente acreditado y probado que los agentes sufrieron una emboscada y que no tuvieron capacidad para defenderse. En el caso de su cliente, el asesino le inhabilitó el arma antes de que pudiera incluso desenfundarla. Se dirigió específicamente al jurado para pedirles que que le den «la culpabilidad» a Igor el Ruso. «Con su condena no van a devolver a Vega, que tenía 9 meses entonces, a su padre; pero sí van a castigar a su asesino», concluyó Piedrafita.

Familia Iranzo

«Los asesinatos se han probado claramente, con una seguridad y contundencia total», determinó el abogado de los Iranzo, Enrique Trebolle. Alabó el trabajo del Ministerio Fiscal y subrayó que ha sido «un orgullo trabajar con la señora fiscal porque no ha dejado títere con cabeza», dijo. «Cuando se hace bien el trabajo, se consigue hacer justicia», señaló. Rechazó el homicidio a Iranzo con contundencia. «Le disparó a una distancia corta y le remató para asegurarse cuando la víctima no llevaba un arma ni nada para defenderse, le disparó con alevosía sorpresiva, desprevenido…», relató.

«Con muchos juicios en mi haber, ha habido unas pruebas de tal solera, nivel y magnitud en esta ciudad de Teruel que me quedo maravillado de la seguridad y formación de los guardias civiles y peritos que han trabajado en este caso. Se puede decir que ha sido un trabajo pluscuanperfecto», detalló.

Pero en su alegato final no olvidó la memoria de las víctimas y las preguntas que han quedado sin responder en este proceso. «Llegaré a la verdad sobre estos hechos en lo que me queda de carrera profesional. ¿Se debió dejar a Iranzo sin protección para volver a casa?, ¿Qué pasó los días anteriores?».

Viuda de Caballero y padres y hermanos de Romero

«Después de 3 años y 4 meses ha llegado la hora de la justicia. Toda acción de justicia conlleva responsabilidad. Pedimos hoy la responsabilidad de Feher», dijo el abogado Mariano Tafalla, que representa a la viuda de Caballero y a los padres y hermanos de Víctor Romero, durante su intervención. Se dirigió a Feher personalmente para reprocharle los ataques por la espalda a los guardias e incidió en la pertenencia a banda organizada. Lamentó que no se haya investigado en ese sentido pero se refirió a la sentencia italiana, que si prueba este delito. Al igual que Trebolle, se preguntó por qué esa policía que actuó a partir del 14 de diciembre no lo hizo nueve días antes. «Impartan justicia. La verdad ya llegará», concluyó Tafalla.