Adibama aprueba más de 143.000 euros en ayudas a 10 proyectos

Un total de diez proyectos de inversión empresarial recibirán ayuda desde los fondos europeos. El grupo Leader Adibama aprobó en la última junta directiva celebrada el mes pasado esta ayuda por un importe total de 143.653 euros. Se trata del sexto tramo, último de este periodo prorrogado de la convocatoria 2020.

Las ayudas que se han aprobado oscilan entre 2.500 y 60.000 euros, según la inversión y tipología de cada uno de los proyectos. Entre el listado, como indican desde el grupo, los hay variados, tanto de carácter agroalimentario, como de industria y servicios. «Todos ellos, siempre apoyando el emprendimiento de la pequeña empresa local con arraigo en la zona», apuntan.

Ahora, tras esta aprobación, todavía queda una lista de reserva de siete proyectos a los que ya no ha llegado la disponibilidad presupuestaria existente. No obstante, como recuerdan, estas solicitudes en lista de espera todavía podrían beneficiarse de las subvenciones Leader si existiese descompromiso por parte de proyectos que actualmente tengan aprobada una ayuda. Por lo tanto, desde el grupo concluyen que el programa Leader de las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos «ha comprometido la totalidad del presupuesto para este periodo, existiendo todavía demanda de ayudas que no se han podido atender».

Por otro lado, el 19 de diciembre salieron publicadas en el BOA las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo local Leader 2023-2027, y se estableció la convocatoria de selección de los grupos de acción local candidatos a gestionarlas. Entre ellos, Adibama también es candidato.

Es ahora el punto de partida para preparar la nueva estrategia de desarrollo para ambas comarcas. «Precisamente en un momento complicado, teniendo en cuenta no solo las dificultades económicas que sufre todo el país, sino especialmente por la etapa de transición justa que atravesamos tras el cierre de la central de Andorra y el final de la minería que hasta ahora ha servido de motor económico para nuestras comarcas». La elaboración de la nueva estrategia comienza este mes y lo hará con un proceso participativo en el que desde el grupo esperan contar con todos los agentes locales.