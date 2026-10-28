Mohsin Sraidi, el goleador que impulsa el regreso del Urrea FS con nueve goles en cuatro jornadas

El regreso del Urrea Fútbol Sala a la competición después de más de diez años de ausencia ha encontrado en Mohsin Sraidi En Nouiti (Híjar, 4/11/2006) a uno de sus principales argumentos ofensivos para creer en un ascenso en su año de debut. El futbolista hijarano suma nueve goles en las cuatro primeras jornadas del grupo 3 de la Liga Autonómica de Fútbol Sala y encabeza la clasificación de máximos realizadores.

Su estreno goleador llegó con un triplete en el empate a cinco frente al Territorio Minero Escucha. En la segunda jornada dio un paso más y firmó cinco tantos en la victoria por 6 a 8 ante el Teruel Fútbol Sala. Después se quedó sin marcar en el empate a uno contra La Pobla, antes de cerrar este primer tramo de competición con un gol decisivo en el triunfo por 5 a 4 frente al Albalate Fútbol Sala, su anterior equipo.

Con nueve tantos, Sraidi aventaja en uno a Isaac Reynaldo Díaz Todd, que suma ocho. Manuel Grosso Rodríguez, compañero de este último en el Teruel Futbol Sala, ocupa la siguiente posición con seis goles.

De Híjar al regreso del Urrea FS

Aunque ahora defiende los colores del Urrea FS, Sraidi ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el fútbol sala de la zona. Comenzó en el Boca-Híjar, donde llegó a competir en División de Honor Juvenil y alcanzó los 28 goles en una temporada. El pasado curso se incorporó al Albalate Futbol Sala a mitad de campaña y anotó siete tantos en cinco partidos.

Su llegada al Urrea responde, sobre todo, a un motivo personal: compartir vestuario con amigos. “Tengo dos compañeros de equipo que son de mi grupo, de mis mejores amigos, y surgió. Yo dije que vale”, explica. El cambio de equipo también le ha llevado a adaptarse a una nueva función sobre la pista. Aunque se considera pívot, en el Urrea juega como ala-cierre, una posición desde la que está encontrando diferentes vías para llegar a portería.

El inicio de temporada ha confirmado su capacidad goleadora, pero el jugador destaca también el trabajo colectivo de una plantilla que todavía está construyendo sus automatismos. “Entrenamos mucho y poco a poco salen las cosas que entrenamos”, señala. La implicación llega hasta el fin de semana: el equipo también trabaja los sábados cuando tiene partido los domingos.

Repoker de goles en un solo partido

La actuación más destacada de Sraidi hasta el momento llegó en la segunda jornada, cuando anotó cinco de los ocho goles del Urrea frente al Teruel FS. El jugador recuerda especialmente la reacción del equipo antes del descanso, cuando perdían por 5-3 y consiguió marcar dos tantos para mantener a los suyos en el encuentro. Uno de ellos llegó de falta y el otro, después de superar a un rival y marcharse hacia la banda. También marcó desde lejos y participó en un partido de constantes alternativas que acabó con victoria visitante.

Pese a su protagonismo, el máximo goleador del grupo tiene claro que las cifras individuales no son su principal objetivo. “Siempre prefiero ganar que marcar goles. No me sirve marcar cuatro goles y perder”, afirma. De hecho, explica que busca más protagonismo ofensivo cuando considera que el equipo no está suficientemente concentrado.

Esa mentalidad también estuvo presente en el encuentro contra el Albalate, un partido especial por enfrentarse a su anterior equipo. El Urrea comenzó por detrás en el marcador y Sraidi consiguió el tanto del empate. En la grada, además, se reencontró con antiguos compañeros del Boca-Híjar y con su anterior entrenador.

El objetivo: acabar entre los seis primeros

El buen comienzo goleador acompaña a un proyecto que acaba de recuperar la competición sénior en Urrea de Gaén. El club ha vuelto después de más de una década sin equipo y cuenta con una plantilla que combina jugadores con experiencia en el fútbol sala con otros procedentes del fútbol once o sin una trayectoria previa en esta disciplina.

Por ello, el trabajo de los entrenamientos está siendo una de las claves para mejorar la coordinación sobre la pista. Sraidi considera que el grupo está evolucionando y lanza un mensaje ambicioso al resto de rivales: “Queremos que los equipos de la Liga, aunque seamos nuevos, nos tengan respeto”.

En el plano deportivo, el objetivo que se marca el jugador es terminar entre los seis primeros para tener opciones de subir de categoría. La temporada, sin embargo, todavía está en sus primeras jornadas y el calendario ya plantea enfrentamientos exigentes ante equipos con experiencia en la categoría superior.

Sraidi prefiere centrarse en el presente y disfrutar del camino. Su intención es continuar jugando y, por ahora, seguir creciendo con el Urrea FS. Mientras tanto, sus nueve goles le han situado en lo más alto de la clasificación individual y han dado visibilidad al regreso de un equipo que quiere consolidarse en la competición y devolver el fútbol sala a la vida deportiva del municipio.