Los Agentes Forestales y el resto de personal funcionario del operativo IFOAR del Gobierno de Aragón ha empezado este viernes una huelga con paros parciales y movilizaciones. En total, se han convocado siete jornadas de paros y una manifestación en Zaragoza para exigir mejoras laborales. Los sindicatos UGT y CCOO denuncian la falta de avances en las negociaciones con el Ejecutivo autonómico y reclaman soluciones a los problemas que, según aseguran, arrastra el servicio desde hace años.

Los paros tendrán lugar los días 20, 23, 25 y 27 de noviembre y 1, 3 y 4 de diciembre, entre las 11.00 y las 12.00, en todo Aragón. La convocatoria afecta a los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales y conductores del Departamento de Medio Ambiente y Turismo. Las movilizaciones incluirán una manifestación el jueves 26 de noviembre en Zaragoza, cuyo recorrido discurrirá entre las sedes del PP y Vox, los dos partidos que integran el Gobierno de Aragón.

Las organizaciones sindicales aseguran que la decisión responde a la falta de soluciones por parte de la Administración, después de tres meses de reuniones y numerosas movilizaciones. La última mesa técnica, celebrada el 6 de noviembre, terminó sin avances satisfactorios para la plantilla.

Según UGT y CCOO, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo rechazó prácticamente todas las propuestas planteadas por los representantes sindicales y presentó un preacuerdo que consideran insuficiente. Denuncian que el documento no contempla plazos, garantías ni presupuesto para atender las principales reivindicaciones del colectivo.

Los sindicatos reclaman una negociación con compromisos concretos, financiación suficiente y un calendario de cumplimiento. Entre sus demandas figuran el refuerzo de las plantillas, la mejora de las condiciones laborales y la renovación de los medios materiales.

Los sindicatos denuncian diferencias dentro del operativo

La convocatoria llega después del preacuerdo alcanzado el 18 de noviembre entre SARGA y el Gobierno de Aragón para mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales. UGT y CCOO consideran positivo este avance, pero lamentan que las mejoras no se hayan extendido al personal funcionario y laboral del Departamento de Medio Ambiente y Turismo que también participa en la prevención y extinción de incendios.

Las organizaciones sindicales insisten en que este colectivo continúa sin recibir respuestas a sus reivindicaciones. La asamblea celebrada el 19 de noviembre respaldó la necesidad de intensificar las medidas de presión ante la situación actual.

UGT y CCOO advierten de que la falta de efectivos, el envejecimiento de los vehículos y las condiciones de trabajo dificultan la prestación de un servicio que consideran esencial para la protección del medio natural aragonés. «No se puede proteger el patrimonio natural de Aragón con plantillas insuficientes, vehículos obsoletos y trabajadores al límite», señalan ambas organizaciones, que mantienen su calendario de movilizaciones para reclamar una respuesta del Ejecutivo autonómico.