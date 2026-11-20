La plaza de España de Alcañiz recupera la normalidad. Este viernes por la mañana la retirada de las vallas de la zona de las escaleras de la casa consistorial ha sorprendido a quienes pasaban. Era un momento esperado después de que desmontaran la grúa en el mes de agosto. De esta forma, el espacio recupera su espacio al 100%. Aunque una parte de la lonja quedará vallada hasta pasadas las navidades.

Esto permitirá que la navidad alcañizana vuelva con total normalidad a la ciudad. El árbol colmará la plaza de España y el encendido de luces regresará a la escaleras del ayuntamiento. "Poco a poco las obras van finalizando y se va viendo el trabajo realizado", ha señalado el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan. "Los trabajos en el exterior finalizarán la próxima semana. Sin embargo, las obras continuarán dentro del edificio para completar los trabajos de remodelación de las oficinas municipales", ha detallado el edil.

Se han invertido más de tres millones de euros en la conservación del patrimonio. Por ello, cabe recordar que el edil ya explicó en el mes de agosto que esta actuación obligará a establecer ciertas limitaciones en algunos eventos.

Eventos que han tenido que modificar su escenario

Desde el inicio de las obras en enero de 2025, numerosos eventos se han visto afectados y obligados a cambiar su ubicación habitual. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la Semana Santa de la ciudad, que ha tenido que alterar sus recorridos procesionales durante dos años consecutivos.

Asimismo, el acto del Vencimiento del Dragón se trasladó de manera temporal a la plaza de toros, espacio que se convertirá en su sede definitiva tras la gran acogida por parte del público. El festival Aragón Sonoro es otra de las grandes citas que ha tenido que reubicar su escenario principal, trasladándolo al cuartelillo. Este año, el evento tampoco pudo celebrarse en la plaza de España.

Por su parte, la fiesta durante el Gran Premio de MotoGP también sufrió variaciones el año pasado, ya que las obras impedían la instalación de la habitual discomóvil. Pero este año, la Casa Consistorial volverá a ser el escenario principal del evento.

Los actos institucionales también se vieron condicionados por los trabajos urbanísticos. El pregón y la presentación de las Damas se llevaron a cabo en la plaza de toros, mientras que el inicio de las fiestas —el chupinazo— tuvo lugar a los pies de la Excolegiata. Finalmente, las celebraciones de invierno también sufrieron cambios: el encendido de las luces de Navidad se realizó frente a la Excolegiata, mientras que el mercadillo se instaló en la plaza de la Constitución.