El plazo para el depósito del voto por correo de las Elecciones Generales se amplía hasta el

jueves 26 de noviembre de 2026 para todos los electores que se encuentren en España en los horarios habituales de apertura de las oficinas de Correos y como máximo hasta las 14.00 horas.

El plazo finalizaba inicialmente el miércoles, 25 de noviembre, pero con la decisión de ampliación adoptada, los ciudadanos y ciudadanas que hayan solicitado ejercer su derecho al voto por correspondencia para las Elecciones Generales del 29 de noviembre, dispondrán de más tiempo para depositar su voto.

La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente. En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, Pasaporte o carnet de conducir originales.

Correos deberá extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos.