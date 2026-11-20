Un joven de 21 años en Caspe está siendo investigado como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos. La investigación ha permitido esclarecer diez robos cometidos entre finales de agosto y principios de noviembre en turismos estacionados en diferentes calles de la localidad.

Los hechos se producían siempre de madrugada y seguían el mismo procedimiento. El presunto autor fracturaba una de las ventanillas de los vehículos para acceder a su interior y sustraer carteras y dinero en efectivo. Según ha informado la Guardia Civil, en algunos de los turismos había herramientas y otros objetos de valor que no fueron robados.

El análisis de los datos recabados en cada uno de los diez delitos permitió a las unidades de investigación de la Guardia Civil de Caspe determinar que todos los hechos habrían sido cometidos por una misma persona. Las pesquisas permitieron identificar al sospechoso, un joven de 21 años de nacionalidad marroquí y residente en la localidad.

Según la Guardia Civil, el investigado conocía los lugares donde cometía los robos y elegía zonas alejadas de posibles cámaras de seguridad que pudieran captar los hechos. Tras cometerlos, se desplazaba hasta su domicilio para evitar ser localizado.

Los agentes localizaron al sospechoso durante la mañana del 18 de noviembre en Caspe y procedieron a investigarlo como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos. Con esta actuación, la Guardia Civil da por esclarecidos los diez robos registrados desde finales de agosto hasta la madrugada del 7 de noviembre, fecha en la que se produjo el último de los hechos investigados.