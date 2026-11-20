La Comarca del Matarraña ha aprobado su presupuesto para 2027, que asciende a 3.270.092 euros. Las cuentas, similares a las del ejercicio anterior, tienen como principal objetivo garantizar la continuidad de los servicios que presta la institución comarcal en los 18 municipios del territorio. El presupuesto ha salido adelante con los votos favorables de PP, PSOE, Teruel Existe y PAR y la abstención de CHA.

Más de la mitad de los recursos económicos se destinarán al mantenimiento de los servicios a las personas, mientras que el capítulo de inversiones contará con una dotación de 264.800 euros. Entre las actuaciones previstas destacan dos proyectos turísticos financiados a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y la adquisición de un nuevo vehículo de transporte social adaptado.

La partida más cuantiosa del presupuesto corresponde al área de Servicios a las Personas, que dispondrá de 1.741.400 euros, el 53,25% del total de las cuentas comarcales. En ella se engloban los departamentos de Servicio Social de Base, Juventud y Deportes.

Por su parte, el área de Servicios al Territorio contará con 834.450 euros (25,52%), destinados a los departamentos de Patrimonio, Medio Ambiente, Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Turismo y Cultura, así como a las oficinas de Consumo y Catastro. Los 694.242 euros restantes (21,23%) corresponden a Servicios Administrativos, encargados de financiar los gastos corrientes y dar soporte al funcionamiento de la institución.

Una parte importante de los recursos se destinará a sufragar los gastos de personal necesarios para garantizar la prestación de servicios como la atención social, los programas de educación de adultos, la limpieza forestal, la Escuela Comarcal de Educación Infantil Sagalets o las actividades deportivas y juveniles que se desarrollan en los diferentes municipios.

Dos proyectos turísticos y un nuevo vehículo adaptado

En materia de inversiones, la institución comarcal destinará 200.000 euros procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel a la ejecución de dos proyectos vinculados al turismo, el patrimonio y la movilidad en el territorio.

El primero de ellos corresponde a la ruta ‘Huellas de identidad del Matarraña’, una iniciativa que contempla la recuperación y puesta en valor de diferentes elementos del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de tres municipios de la comarca, que pasarán a integrarse en un nuevo itinerario turístico.

El segundo proyecto prevé la creación de nuevas zonas de estacionamiento en otros puntos del territorio. La actuación se llevará a cabo en tres localidades con el objetivo de facilitar la llegada de visitantes, mejorar la movilidad y reducir el impacto que genera la circulación y el estacionamiento de vehículos en los cascos urbanos tradicionales. La institución comarcal no ha detallado en la información facilitada qué municipios se beneficiarán de ambos proyectos.

Asimismo, las cuentas reservan otros 64.800 euros para la adquisición de un vehículo de transporte social adaptado, con el que se pretende mejorar la movilidad y la atención a las personas usuarias de este servicio comarcal.

Las aportaciones del DGA, principal fuente de financiación

En cuanto al capítulo de ingresos, la financiación del presupuesto de 2027 procederá principalmente de las transferencias incondicionadas del Gobierno de Aragón y de los convenios suscritos en materia social. A estas aportaciones se sumarán los ingresos propios de la institución y las transferencias de capital vinculadas a las inversiones previstas.

De este modo, la Comarca del Matarraña afrontará el próximo ejercicio con unas cuentas de carácter continuista, centradas en garantizar el funcionamiento de los distintos departamentos y preservar los servicios públicos que presta en los municipios, además de acometer nuevas actuaciones relacionadas con el desarrollo turístico y la atención social.