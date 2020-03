Los Agentes de Protección de la Naturaleza llaman a «extremar» todas las precauciones en las labores agrícolas

El estado de alarma en el que está sumido todo el país, obliga a todos los ciudadanos a estar confinados en sus hogares. Sin embargo una de las pocas prácticas que, por razones lógicas, se siguen llevando a cabo durante estos días es la quema de rama de olivo, cumpliendo eso sí las estrictas medidas de distanciamiento social cuyo cumplimiento es obligatorio de igual modo por los agricultores. Por todo ello los Agentes de Protección de la Naturaleza -APN- piden extremar, más si cabe, las precauciones a la hora de llevar a cabo quemas de este tipo. Al elevado riesgo de incendio que ya de por sí pueden comportar estas prácticas si se hacen de forma indebida, se añade durante estas semanas la exposición a la que los equipos de extinción de incendios y los propios agentes se verían expuestos en plena crisis del coronavirus.

Pidieron además que, en todos los casos, las quemas se lleven a cabo en el interior de los campos y bancales y nunca en los ribazos. Todo ello después de que se diese a conocer que los dispositivos se refuerzan en el medio natural con los APN tal y como anunció Mayte Pérez en rueda de prensa. “Como funcionarios son autoridad pública y ahora serán un refuerzo para la policía y Guardia Civil para evitar que nadie se relaje y vincule el fin de semana al ocio”, dijo la consejera de Presidencia. Anuncio celebrado desde el sector desde donde agradecen esta inclusión y aseguran que están “para lo que sean requeridos”. Desde que se decretó el estado de alarma, los APN trabajan en servicios mínimos cumpliendo con las medidas y repartidos en diferentes zonas aunque en permanente contacto.

Mantienen sus labores habituales como puede ser la vigilancia de incendios. Este año, aunque el riesgo es menor por las lluvias, recuerdan que está abierto el periodo de quemas agrícolas, algo para lo que piden aplazarlo en la medida de lo posible. “Un incendio supondría movilizar a muchos efectivos con todo lo que eso supone, sobre todo, ahora”, dice Javier Escorza. El presidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (AAPN) recordó que, además de que está prohibido en estos días, “salir a hacer una actividad en la naturaleza implica riesgo de sufrir un accidente y movilizar a muchos medios”.

El alcañizano insiste en la claridad de la orden. “No se puede salir de casa, no hay más, las medidas son muy claras”, incide. Los APN podrán denunciar a aquellas personas que no acaten las medidas del estado de alarma. Reconoce que durante la primera semana de confinamiento en las casas, el comportamiento de la ciudadanía en el territorio está siendo bueno. Parajes muy concurridos como La Estanca o el Parrizal de Beceite van enlazando días sin gente. “Lo están cumpliendo y, viendo los datos de contagios que se van dando, debe seguir siendo así e incluso más intensificado en adelante”, concluye invitando a no bajar la guardia. Hasta el momento no ha sido necesario poner ninguna denuncia pero sí se ha impedido que unos pocos vecinos del territorio pudiesen burlar la prohibición.