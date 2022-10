Los agentes sociales, económicos y políticos de Andorra piden que el empleo que se cree sea estable y de calidad

Los agentes políticos, sociales y económicos de Andorra muestran su satisfacción porque ya se haya adjudicado provisionalmente el concurso del Nudo Mudéjar después de varios meses de retraso (debía estar en julio) y ponen el foco en que se cree empleo cuanto antes y, sobre todo, que sea de calidad y fijo. En una tierra acostumbrada a escuchar muchos anuncios de proyectos empresariales que no se materializan y que, más de dos años después del cierre de la Central Térmica la única alternativa real de empleo es su desmontaje; se impone la prudencia hasta conocer exactamente cómo serán los puestos de trabajo anunciados y en qué condiciones.

El presidente de los empresarios de Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Martín, Roberto Miguel, destaca que lo importante es que el concurso se haya adjudicado a una sola empresa y no se troceara para que tampoco se dividan los planes de acompañamiento y que ahora los otros 10 proyectos que quedan fuera no impugnen el concurso. “Sería gravísimo no solo porque lo necesitamos en el territorio sino por la crisis energética”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, anuncia que a partir de ahora van a hacer un seguimiento para ver “que se cumplan las previsiones de empleo y que sean puestos de trabajo de calidad, duraderos y que se queden en el territorio”.

“No queremos ser recelosos pero esperamos que se cumplan las condiciones con las que Endesa ha ganado el concurso y se cree empleo de calidad porque en Andorra estamos cansados de promesas cuando estamos dando nuestros recursos naturales y endógenos a disposición de empresas privadas cuyos beneficios se están triplicando en los últimos años”, apunta el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Andorra, Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras, Darío Sanz. En la misma línea se muestra su homólogo en UGT Teruel, Alejo Galve, también tercer teniente alcalde de Andorra, quien reclama empleo estable y de calidad. Galve también hace especial hincapié en que en el concurso se especificaba que todos los proyectos que deben llegar deben “diversificar la economía local”.

En el apartado político, el alcalde en funciones de Andorra, Joaquín Bielsa, también pone el foco en que los proyectos diversifiquen la economía local. “Tenemos gran interés en que se adjudique el Nudo Mudéjar al mejor proyecto y si es el de Endesa pues bienvenido sea, lo que queremos es que redunde en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y cree puestos de valor”, opina Bielsa. La presidenta de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y concejal de Alloza, Marta Sancho, pide que los buenos empleos y los planes sociales para sus trabajadores que tenía Endesa en la Térmica continúen ahora.

La voz discordante llega de Ariño. Su alcalde, Joaquín Noé, califica de “lamentable” que se haya adjudicado el concurso a Endesa y asegura que “espera que haya impugnaciones del resto de empresas”. Unas declaraciones que justifica porque, en su opinión, la eléctrica “ha dejado colgado a su municipio” en su proyecto de transición del carbón porque pese a contar con las últimas minas activas no lo incluyó en sus proyectos como sí hicieron otras empresas que también optaban al nudo. “Me alegro por las localidades que van a tener su parte del pastel pero como alcalde de Ariño la valoración es negativa porque a nosotros Endesa nos ha dejado apartados. En Andorra no ha montado nada todavía, espero que lo que ha anunciado sea verdad pero no me creo nada de ellos”.

Gastón lamenta que no se haya adjudicado a una empresa aragonesa

En materia autonómica la consejera de Economía del Gobierno de Aragón ha valorado también la elección de Endesa como concesionaria del Nudo Mudéjar de Andorra y al igual que hizo el lunes el presidente Lambán, Marta Gastón, no ha ocultado su disgusto por que no haya sido una empresa aragonesa la que haya liderado finalmente este proyecto. Para la responsable del empleo en Aragón, es clave la relación de las compañías con el territorio, más aún en este tipo de proyectos relacionados con las energías renovables, donde la mayoría de contratos son temporales.