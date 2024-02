Los agricultores pisan el acelerador de las protestas y marchan este viernes a Zaragoza

Los agricultores y ganaderos del Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras retomarán este viernes las protestas en las carreteras en la que será la tercera jornada de reivindicaciones para mejorar la situación del sector, ahogado por los precios, la burocracia y la competencia desleal extracomunitaria. Este jueves por la tarde hubo un llamamiento para que todas las comarcas se desplacen hasta Zaragoza para sacar músculo en un día, el viernes, en el que se realizan muchos desplazamientos en la ciudad. Numerosos agricultores bajoaragoneses se desplazarán hasta la capital bajoaragonesa y otros se quedarán en el territorio para visibilizar aquí sus reivindicaciones.

En el Bajo Aragón hay prevista una concentración en las Ventas de Valdealgorfa con la intención de cortar la carretera con compañeros del Matarraña, en el Bajo Martín también habrá agricultores movilizándose en la comarca en la N-232 a su paso por Híjar y en Cuencas Mineras se tomarán carreteras. Los productores de Caspe y Chiprana se concentrarán a las 7.30 en la explanada del Cementerio para acordar su ruta. Se prevé que las movilizaciones se intensifiquen el fin de semana con la unión de transportistas y taxistas.

Las marchas se adelantaron en Aragón al calendario de protestas anunciado un día antes por las organizaciones agrarias y les pillaron con el pie cambiado. De hecho, su repercusión dividió la unidad de acción de los cuatro sindicatos convocantes. El martes y el miércoles hubo protestas en el territorio bajoaragonés y este jueves se paralizaron para mantener su independencia en la que iba a ser la primera protesta unitaria los sindicatos. Participaron en la convocatoria de Huesca UAGA, UPA y Araga; y Asaja se desmarcó. Los sindicatos exhibieron músculo reuniendo a 400 tractores y 500 personas en la capital procedentes llegadas de toda la provincia en cinco columnas.

En Zaragoza, donde los tractores no pudieron acceder a la ciudad y circular por el paseo Independencia como hicieron el miércoles y optaron por llevar sus quejas a pie, primero hasta la delegación del Gobierno central en la plaza del Pilar y después a la consejería de Agricultura, en la plaza de San Pedro Nolasco, donde fueron recibidos por el consejero del ramo, Ángel Samper. El que fuera secretario general de Asaja en Aragón hasta hace poco más seis meses paralizó su agenda para reunirse con representantes de la plataforma 6F a los que arengó en sus movilizaciones y pidió «unidad de acción» porque solo así se conseguirá «hacer doblar la rodilla a Europa, para que recapacite y reoriente sus erróneas políticas». «Les he dicho que tiene que haber organización, que hay que actuar con convicción, mantener las movilizaciones y el grado de tensión y que no sean flor de un día», explicó el consejero.