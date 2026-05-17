Del viñedo al bosque: ‘Rovira Regenerativa’ impulsa un modelo agrícola sostenible junto al Matarraña

En un territorio marcado por la despoblación, la sequía y el abandono progresivo del campo, un proyecto situado junto al Matarraña quiere demostrar que otra forma de cultivar es posible. Rovira Regenerativa, impulsado por la Asociación Boodaville en la Vall Rovira, entre Caseres y el entorno del río Algars, lleva tres años desarrollando un modelo agrícola basado en la regeneración del suelo, la recuperación del agua y la creación de biodiversidad.

La iniciativa trabaja sobre ocho hectáreas de viñedos, bosque y almendros en un paisaje mediterráneo semiárido muy similar al del Matarraña histórico, compartiendo problemáticas comunes como la erosión, la falta de relevo generacional o el impacto del cambio climático sobre el territorio rural.

Una finca que produce mientras recupera el ecosistema

El proyecto nació con la intención de aplicar los principios de la permacultura a mayor escala y convertir la finca en lo que el equipo define como «una granja del futuro»: productiva, regenerativa y conectada con la comunidad. Actualmente, cinco personas coordinan el trabajo diario junto a colaboradores locales y una red internacional vinculada al proyecto.

Desde 2023, Rovira Regenerativa ha plantado más de 1.000 árboles jóvenes, entre especies frutales, árboles de frutos secos y vegetación de apoyo destinada a mejorar la salud del ecosistema agrícola. El suelo se regenera utilizando estiércol sin químicos procedente de una granja vecina, biochar elaborado en la propia finca y mezclas de semillas silvestres diseñadas por ecólogas. En estos momentos producen uvas, aceitunas, higos y plantas aromáticas, aunque la previsión es ampliar la producción conforme los nuevos árboles entren en madurez.

La finca ha completado ya dos vendimias y ha elaborado alrededor de 1.000 botellas de vino natural en colaboración con un enólogo local. El objetivo, explican desde el proyecto, es demostrar que la producción agrícola puede convivir con la regeneración ambiental. «La visión es que el terreno sea productivo mientras restauramos el ciclo hidrológico y regeneramos el suelo con un ecosistema lleno de vida», señalan.

Un nuevo espacio comunitario junto al río Algars

El proyecto prevé además abrir en Caseres un espacio público junto al río Algars que funcionará como jardín de plantas autóctonas, banco de semillas, vivero y pequeña tienda de productos locales. La intención es crear un punto de encuentro para vecinos y visitantes interesados en la agricultura ecológica y en nuevas formas de desarrollo rural vinculadas al territorio.

Con el objetivo de asegurar la continuidad de la iniciativa y ampliar su impacto, Rovira Regenerativa ha lanzado una campaña de crowdfunding en la plataforma Goteo, activa hasta el 5 de junio de 2026. Los fondos recaudados permitirán adquirir la tierra para garantizar el futuro del proyecto, crear un vivero de plantas autóctonas y un huerto comunitario en Caseres, instalar sistemas de captación y gestión del agua y aumentar la diversidad de especies presentes en la finca.