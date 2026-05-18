El Bajo Aragón Histórico amplía las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos: pasa de 29 a 48 pueblos

El Bajo Aragón Histórico aumenta en un 65,5% los pueblos con zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos de origen agrario. Hasta el momento el territorio contaba con 29 localidades con zonas vulnerables pero esta cifra se ampliará hasta los 48 con la nueva delimitación que acaba de acometer el Gobierno de Aragón para dar cumplimiento a las exigencias de la normativa europea y estatal y que se encuentra en fase de información pública.

En la nueva orden se suman 20 nuevos municipios bajoaragoneses y tan solo se elimina uno, Bordón, tras un intenso trabajo técnico y administrativo desarrollado en el último año por la dirección general de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, que ha combinado el análisis de datos científicos, la cartografía hidráulica y la evaluación de las presiones agrarias y ganaderas sobre el territorio. Este proceso ha permitido revisar las zonas ya existentes, incorporar nuevas áreas vulnerables, mantener aquellas superficies donde no se han constatado mejoras suficientes en los niveles de contaminación y excluir aquellas zonas donde sí se han producido mejoras en esta área.

Por comarcas, la que más pueblos añade al nuevo listado es el Bajo Aragón (6) con Belmonte de San José, La Codoñera, Torrecilla de Alcañiz, Torrevelilla, Valdealgorfa y Alcorisa; que se suman a los que ya formaban parte de la anterior orden de 2021: Aguaviva, Alcañiz, Castelserás y Las Parras de Castellote.

No obstante, con la actualización la comarca más numerosa sigue siendo el Matarraña, que tiene a 16 de sus 18 pueblos con zonas vulnerables. Ahora incorpora a Fórnoles, Lledó, Calaceite y Valjunquera. Anteriormente contaba ya con Beceite, Cretas, La Fresneda, Fuentespalda, Mazaleón, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, La Portellada, Ráfales, Torre del Compte, Valdeltormo y Valderrobres.

El Bajo Martín entra en el listado con Híjar, Albalate del Arzobispo y Samper de Calanda. También suma tres municipios la comarca de Cuencas Mineras con Blesa, Cortes de Aragón y Alcaine. Muniesa ya estaba en la orden anterior.

En el Bajo Aragón Caspe, Fayón y Caspe entran en el listado en el que ya se incluía a Fabara, Maella y Nonaspe. En Andorra-Sierra de Arcos, Ariño y Oliete se suman a Alacón, Alloza y Andorra.

El Maestrazgo es la única comarca que no gana ningún pueblo en la actualización y que resta uno, Bordón. Siguen en el listado Cantavieja, Castellote, La Cuba, La Iglesuela del Cid y Mirambel.

La designación de la zonas vulnerables a los nitratos conlleva que todas las explotaciones agrarias que están dentro de esas áreas están obligadas a llevar a cabo una serie de buenas prácticas establecidas por el Departamento para intentar frenar el avance de los nitratos.

32 zonas con superficie que se declara vulnerable

La orden establece 32 zonas con la superficie declarada como vulnerable en Aragón asociadas tanto a masas de agua superficiales como subterráneas. En total suman 1,5 millones de hectáreas de las que dos tercios, 958.468, son superficie agraria. De las zonas, ocho pertenecen al Bajo Aragón Histórico: Aliaga Calanda; río Aguasvivas-Campo de Belchite, Cubeta de Azuara y Cubeta de Oliete; río Mezquín; río Regallo-Cubeta de Oliete; embalse de Ribarroja; Alto Maestrazgo; río Martín-Cubeta de Oliete; y ríos Matarraña y Tastavins-Puertos de Beceite.

Orientada a ofrecer una respuesta seria y eficaz

El director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, ha destacado en nota de prensa que esta orden “es el resultado de un trabajo riguroso y continuo, orientado a ofrecer una respuesta seria y eficaz a un problema complejo como es la contaminación difusa por nitratos, garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica y claridad para el sector agrario”.

La actualización de las zonas vulnerables responde a las obligaciones derivadas de la Directiva 91/676/CEE y del Real Decreto 47/2022, así como a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2024. En este contexto, Aragón ha avanzado de forma decidida en la adopción de medidas adicionales y acciones reforzadas, tanto en la actualización del Programa de Actuación como en la revisión de la delimitación territorial.

Según ha subrayado Cruz, “Aragón cumple con sus responsabilidades y lo hace apoyándose en criterios técnicos objetivos, información contrastada y un enfoque equilibrado, que protege el medio ambiente sin perder de vista la realidad productiva de nuestro sector agrario”.

Para la elaboración de la nueva delimitación se han tenido en cuenta los trabajos desarrollados en el marco del Partenariado del Agua del Ebro-Aragón, así como la información proporcionada por las confederaciones hidrográficas y los mapas oficiales de aguas afectadas. A partir de estos datos se han identificado como zonas vulnerables los polígonos agrícolas con riesgo potencial significativo de contaminación por nitratos.

32 zonas vulnerables distribuidas en todo Aragón

La nueva delimitación incorpora también el mantenimiento de aquellas zonas previamente declaradas vulnerables donde no se ha acreditado una mejora ambiental suficiente que permita su descatalogación. “El objetivo no es solo cumplir con Europa, sino avanzar en una gestión más sostenible de los nutrientes y dar herramientas al sector para hacer las cosas cada vez mejor”, ha señalado el director general, quien ha recalcado que el Departamento seguirá trabajando “de la mano del sector, con información, acompañamiento y un marco normativo claro”.

Todas las explotaciones agrarias incluidas en las zonas vulnerables deberán cumplir las medidas recogidas en el vigente Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables de Aragón, que será objeto de desarrollo y mejora continua para prevenir y reducir la contaminación por nitratos de origen agrario.

Con esta orden, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación refuerza su compromiso con la sostenibilidad del sector agrario y el cumplimiento responsable de la normativa, consolidando una base técnica sólida para las actuaciones futuras en materia de gestión sostenible de nutrientes y calidad de las aguas.