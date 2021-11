«La agricultura 4.0 es el futuro hacia una industria sostenible»

¿En qué consiste el proyecto PestNu?

¿Cómo se va a trabajar desde Fertinagro?

A través de 20 socios participantes se va a aplicar, por un lado, el uso de fertilizantes orgánicos y bioestimulantes, que es la fase donde participa Fertinagro. Se trata de elaborar soluciones de biocontrol que no se basan en pesticidas. En una segunda fase se va a usar la robótica de precisión y la inteligencia artificial que ayudarán a aplicar estos bioestimulantes de la forma más eficiente y lo más localizado posible.

¿Cómo va a afectar esto en la práctica a los campos de cultivo?

Con esto podemos ser muy específicos, quizá no tratar toda una plantación sino aquellas plantas que realmente lo necesitan. Este proceso va a permitir desarrollar algoritmos basados en la inteligencia artificial que permitirán incluso anticiparse e indicar cuándo se deben aplicar los diferentes tratamientos que precisan los cultivos. Se trata de una agricultura 4.0. La agricultura del futuro.

¿Qué debe tener un fertilizante para que no sea dañino?

Se apuesta por producir bioestimulantes y soluciones nutricionales tecnológicas. No son fertilizantes al uso, sino que a través de la revalorización de sustancias orgánicas se consiguen estos productos que lo que hacen es activar las diferentes vías que tiene la planta para captar nutrientes, pero también activar toda esa microbiología que hay en el suelo, e incluso la microbiología del propio vegetal. De este modo no hace falta aplicar los fertilizantes tradicionales como los que se vienen utilizando en la agricultura intensiva desde hace tantos años. En concreto, en este proyecto vamos a intentar revalorizar productos de la propia industria agroalimentaria procedentes de los diferentes parteners participantes.

¿En qué tipo de cultivo se aplican estos bioestimulantes?

En un principio se trabajará con cultivos hortícolas tan extendidos como lechuga, tomate, pepino, pimiento etc. Se van a probar dos productos bioestimulantes para tratar en cultivos de invernadero que están en acoponía, es decir, cultivos que no crecen en el suelo directamente. Crecen en un sustrato en el que se va aplicando una irrigación y mediante el agua se les pasa los nutrientes que necesitan. Posteriormente esta solución nutricional pasará también a una balsa de peces. Los peces se encargan de hacer un «tratamiento» de esa agua para que finalmente no sea tan nocivo. Es un sistema que nos permite ver realmente si eso que aplicamos a los vegetales puede tener un efecto sobre la fauna.