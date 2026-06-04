El Club Cámara celebra 10 años con «la receta» para seguir impulsando la competitividad empresarial

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel ha celebrado este jueves el décimo aniversario del Club Cámara Empresas en un acto que ha reunido a más de 120 empresas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel. La jornada ha servido para agradecer y reconocer la confianza de las empresas que durante estos diez años han formado parte de una red empresarial que ya supera las 180 entidades adheridas, consolidándose como un espacio de encuentro, colaboración, generación de oportunidades y acompañamiento al tejido empresarial de la provincia.

Bajo el hilo conductor de “las vitaminas del Club Camaril”, la celebración ha querido simbolizar los diferentes apoyos que la Cámara pone a disposición de las empresas para reforzar su competitividad: asesoramiento, sostenibilidad, comunicación, formación, internacionalización, estrategia, territorio y crecimiento.

Cada asistente ha encontrado en su mesa una frase personalizada de agradecimiento como reconocimiento a la aportación concreta de cada empresa al tejido económico de Teruel. Además, se ha entregado un medicamento simbólico de “vitaminas” de colores, representando las distintas áreas de trabajo de la Cámara y el valor que cada una aporta a las empresas. La vitamina roja, color corporativo de Cámara Teruel, ha sido la protagonista de la jornada como símbolo de competitividad, compromiso y pertenencia al Club Cámara Empresas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha destacado durante su intervención que el verdadero valor de la Cámara son las empresas y ha agradecido la confianza de todas las entidades que han hecho posible el crecimiento del Club durante esta década. Santa Isabel ha comparado la labor de la Cámara con una cocina de alto nivel, en la que el resultado final que reciben las empresas es fruto de una buena materia prima, mucho trabajo invisible y un equipo profesional comprometido. En este sentido, ha querido reconocer especialmente la labor de los 23 profesionales de la Cámara de Comercio de Teruel, “que cada día trabajan para que las ideas se conviertan en proyectos, los proyectos en servicios y los servicios en oportunidades reales para las empresas”.

El acto ha contado también con la participación de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y con la ponencia del director y fundador del Instituto de Comunicación Empresarial Manuel Campo Vidal, que ha impartido la conferencia “La comunicación, asignatura pendiente de las empresas”.

Durante la jornada, las empresas participantes han intervenido además en una encuesta interactiva y anónima, con diez preguntas centradas en algunos de los principales retos del tejido empresarial turolense, como la competitividad, el relevo empresarial, el absentismo, la atracción de talento, la internacionalización, la comunicación, la formación, el sector agroalimentario, la defensa y el futuro del territorio.

Manuel Campo Vidal ha sido el encargado de extraer en directo un titular resumen con las principales conclusiones de la encuesta, poniendo de relieve la importancia de escuchar de forma directa la voz de las empresas para orientar las líneas de trabajo presentes y futuras resumiendo la dinámica bajo el titular “La España rural está viva y merece la pena ser escuchada”.

La jornada ha concluido con la intervención de Inma Díaz, responsable de Comunicación, Eventos y Club Cámara Empresas, quien ha repasado la evolución del Club y el valor de una red que se ha construido desde la cercanía, la confianza y la participación empresarial.

Desde la Cámara de Comercio de Teruel se ha subrayado que el Club Cámara Empresas sigue abierto a nuevas incorporaciones de empresas, autónomos, pymes y grandes compañías que quieran formar parte de una red activa, colaborativa y comprometida con el desarrollo económico y social de la provincia.

El Club Cámara Empresas nació con el objetivo de estar más cerca de las empresas, generar comunidad, crear vínculos y ofrecer un espacio de confianza desde el que seguir avanzando juntos. Diez años después, la red continúa creciendo y reforzando su papel como punto de encuentro del tejido empresarial turolense.