El Colegio de Periodistas de Aragón y la Diputación de Teruel colaboran para enseñar a los mayores a detectar noticias falsas

La Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón, con el apoyo de la Diputación de Teruel, va a desarrollar diez talleres, uno por cada comarca, para que las personas mayores puedan detectar noticias falsas y tener un espíritu crítico con los mensajes que recibe a través de distintos canales, tanto redes sociales como medios de comunicación. Esta formación, que se ofrecerá de manera gratuita, se divide en dos sesiones de dos horas cada una y será impartida por profesionales colegiados, dentro del programa de la Asociación de Periodistas denominado "Información sin trampas."

El objetivo de estos talleres es dotar a los participantes de habilidades para contrastar y verificar el contenido que llega a sus pantallas de móvil y televisión y receptores de radio y utilizarlo con sentido común. Su criterio es clave para contribuir a erradicar los mensajes sesgados que llegan y entre los que el género femenino sale claramente perjudicado.

La diputada de Bienestar Social Beatriz Redón ha subrayado que las propias redes hacen que los ciudadanos puedan caer en esos bulos o mentiras incluso contribuir a difundirlos reenviando esos contenidos, "de ahí que sea tan importante contar con criterios de análisis y valoración de lo que llega a nuestros móviles o tabletas".

"Los talleres se centran en que los mayores aprendan a valorar la información que llega a través de las diferentes redes sociales o medios de comunicación, en ofrecer herramientas para discernir si estamos ante fuentes fiables o no o si esa noticia que nos llega contiene falsedades o directamente es un bulo" ha detallado la presidenta del Colegio y la Asociación de Periodistas de Aragón Isabel Poncela, que ha agradecido el apoyo de la DPT a este programa, que comenzó la Asociación de manera piloto el pasado año y que de este modo se ha podido extender por toda la provincia.

A su vez, se les mostrará cómo algunos de los mensajes hacen apología del machismo o tienden a perpetuar conductas sexistas. También ayudará a conocer el trabajo de los periodistas y familiarizarles con una profesión que tiene un gran peso en la sociedad puesto que es clave para ofrecer información veraz, más allá de las opiniones o los bulos, y siempre contrastada.

Desde Periodistas de Aragón se plantean diez talleres, uno por cada comarca, para un grupo de entre 8 15 personas, y divididos en dos sesiones. Para facilitar la asimilación de contenidos, cada una de las sesiones será de dos horas de duración y se celebrarán en días o semanas consecutivas, dependiendo de la organización interna o de la disponibilidad de espacios. Los talleres se realizarán a partir del próximo mes de junio y los docentes serán periodistas colegiados y formados específicamente sobre alfabetización mediática.