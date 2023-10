Agricultura pide al Ministerio ayudas directas frente a la enfermedad hemorrágica

La prevención contra la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) es la «única arma» con la que de momento cuenta el Ejecutivo aragonés para actuar. Así lo aseguró el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, en la sesión plenaria del Parlamento Aragonés el pasado viernes a preguntas de Teruel Existe y Partido Aragonés, enmarcadas dentro de los puntos del orden del día. El consejero fue preguntado sobre las actuaciones del Ejecutivo regional en relación a las medidas adoptadas frente al impacto económico que el virus provoca en las explotaciones ganaderas del territorio, así como sobre la situación de los focos en los rumiantes salvajes de los montes universales.

La representante de TE, María Pilar Buj, replicó que es «inaceptable» que, desde la Administración, también desde la aragonesa, se haya actuado «tarde». «Hasta que los ganaderos no empiezan a sufrir las consecuencias no se actúa. Está claro que los controles han fallado. No todo vale con echar la culpa al Ministerio», enfatizó Buj, pidiendo que se apliquen ayudas directas al igual que lo están haciendo otras Comunidades, como es el caso de Castilla y León.

El titular de Agricultura aseguró que su departamento ya ha pedido una «reunión urgente» con el Ministerio para abordar la crisis sanitaria que afecta ya a las ganaderías del Maestrazgo y Sobrarbe y cuyo impacto es «incierto». «Hemos pedido al Ministerio una reunión urgente para abrir la posibilidad que demanda todo el plano político de abrir ayudas directas. A fecha de hoy el propio ministro todavía no nos ha recibido. Hay que dejarlo muy claro», incidió.

Por su parte, la diputada de Teruel Existe reivindicó la labor de las OCAS, «perfectas para reforzar los controles preventivos» y pidió dotarlas de personal suficiente «con medios materiales y de formación». «La EHE no ha sido vigilada con el mismo rigor que otras enfermedades emergentes. Sería necesario que las explotaciones centinelas y los centros de alerta temprana la evalúe», enfatizó Buj, a la vez que denunció que no se dispone de datos «fiables» porque el Gobierno de Aragón no ha activado los protocolos de seguimiento «a tiempo». «Los datos que manejamos son que entre el 40% y el 70% de las cabezas son las que enferman en un lugar y en un periodo de tiempo, con una mortalidad de un 0,5% y un 5%. Seguimos insistiendo que la perdida de cabezas de ganado pone en riesgo las explotaciones ganaderas. Se estiman entre 900 y 1.500 euros por cabeza. Activen las ayudas directas porque ya van tarde», reivindicó.

Samper volvió a insistir, al igual que lo hizo en una Comisión, en que el protocolo de actuación y las competencias pertenecen al Ministerio, mientras el Gobierno de Aragón lo «único que puede hacer» es extender el protocolo de prevención. El consejero se defendió de las críticas de Teruel Existe insistiendo en que «hubo un seguimiento desde el minuto menos uno, incluso antes de llegar a la Consejería», y que el Gobierno Central ya debería haber extendido el protocolo de actuación a todas las Comunidades para una enfermedad que se detectó en noviembre de 2022, y que entró en la península por Huelva y Sevilla. «Desde esta consejería le puedo asegurar que vamos a defender a los ganaderos con virulencia y credibilidad, pero no pasaré por encima de la normativa aplicando un protocolo de actuación para unos sí y para unos no. El Ministerio, el Ministerio y el Ministerio», repitió el titular.

Sobre el mismo asunto preguntó también el Partido Aragonés, quien quiso saber qué porcentaje del coste de la prevención y tratamiento de la enfermedad de la EHE va a asumir el Gobierno de Aragón. Ángel Samper le respondió que en cuanto a la prevención, que es competencia de la DGA, se van a volcar todos los esfuerzos y que «no hay más competencias» para otras medidas.

Izquierdo le pidió trabajar con el Ministerio en un año en que los ganaderos están vendiendo animales para comprar comida. «Una parte de esas vacas ha habido que sacrificarlas porque ya no sirven para nada después de la enfermedad»; incidió, resaltando que el coste por los estragos de la enfermedad puede alcanzar hasta 10.000 euros de costes, dependiendo del tamaño de la explotación. «Le pido que implemente las medidas con el Gobierno de España los mecanismos oportunos porque es un año excepcional». reivindicó Izquierdo.

El mismo pleno rechazó el jueves una proposición del Partido Socialista por la que se reclamaban ayudas directas para los ganaderos afectados por la EHE.

Créditos por la sequía

Al margen de la EHE, la DGA creará una partida especial de apoyo a los agricultores en este extraordinario año de sequía. Así lo anunció el consejero de Agricultura, Ángel Samper, el pasado martes a las organizaciones agrarias, regantes, cooperativas e industrias agroalimentarias. Será una partida de entre 120 y 130 millones de euros en crédito, que se consignarán como plus a los años 2023 y 2024. El importe máximo de financiación por beneficiario estará limitada a 100.000 euros. La medida abarcará a los préstamos de esta línea ya formalizados y los que vayan a hacerse hasta el 15 de septiembre de 2024.

La medida consiste en ampliar la ayuda de la línea MAPA ICO SAECA abierta para lograr financiación para las necesidades generales de la actividad agrícola y ganadera, ante la pérdida de rentabilidad por causa de la sequía y otros fenómenos climáticos adversos. La oposición criticó, sin embargo, que estas no sean ayudas directas, para un año para olvidar para agricultores y ganaderos.