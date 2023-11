Agut: «Mi afición es trabajar, en casa me siento en el ordenador a preparar documentación»

¿Cómo entró en política?

No me considero político, pero me dedico a la construcción y en 1986 vine con una empresa a trabajar aquí. Soy de Fórnoles y conocí a la que es mi mujer y me casé aquí. Estábamos más de cien personas, la gente me acogió muy bien y me dio por entrar. Estuve cuatro legislaturas de concejal con el PP y la última con el PAR. Hubo cuatro años de parón y volví este año.