Alberto Bayod: «Hace años Belmonte ya ganaba premios al embellecimiento»

Siempre ha estado muy implicado con el pueblo pero, ¿por qué ese paso a la política?

Presidí muchos años la asociación cultural y llegó un momento en que quise intervenir un poquito más en no irnos hacia abajo o por lo menos para ayudar a mantenernos y si se puede remontar el vuelo, mejor. No por otra cosa, solo por tratar de mejorar un poco el día a día y trabajar por el futuro. Aunque la asociación te da bagaje, ya sea alcaldía o concejalía, un ayuntamiento exige un compromiso mayor. El ‘cortoplacismo’ marca la agenda del día a día.

¿Qué urge y qué se reivindica en Belmonte?

Carreteras. En DGA tienen una carta explicando que somos, -creo que compartido con Seno-, el único pueblo sin un acceso digno. Nos gustaría que uno de los dos que hay no fuese del S.XIX, sino del XXI, y para no ser muy pesados les ofrecemos el más corto. Nos quedamos igual con los 7 kilómetros malos que tenemos hasta la N-232 pero no creo que suponga una inversión tan grande arreglarnos 2,9 kilómetros de la A-2409 que nos enlaza con la A-1409 en el cruce a Torrevelilla. La falta de vivienda municipal también nos preocupa.

¿También sucede que hay demanda pero no oferta de inmuebles en alquiler? Es un mal compartido con muchas poblaciones...

Este tema aquí no se ha trabajado y creo que es muy importante. Un ejemplo lo tenemos en una granja que van a volver a poner en activo. Las dos personas que ya hay haciendo labores nos preguntaron y pudimos darles un alquiler. Solo tenemos dos y están ocupadas. Perdemos posibilidad de empleo y aumento de población. Hay que ver la forma de ir haciendo un parque de vivienda municipal mínimo y seguir trabajando en más servicios.

Servicios, ¿como cuáles?

Tenemos adelantada la futura instalación de una placa fotovoltaica en el pabellón para autoconsumo y mejorar el rendimiento de los gastos de energía municipales. La fibra óptica es indispensable pero también estamos esperando a ver si actúan otras administraciones como se dijo y si no, ponernos con ello. Hay varias personas que trabajan a distancia desde su casa en Belmonte y dar un espacio a ese teletrabajo también sería interesante.

Una de las apuestas en Belmonte es el turismo. Hace un par de años optaron a entrar a los Pueblos Más Bonitos de España, ¿cómo surgió?

En los años 60 y 80, Belmonte ya tuvo premios al embellecimiento, algo que demuestra la conciencia que siempre ha habido de la gente y las empresas de albañilería que tienen un gusto exquisito en hacer las cosas bien. Paco Velázquez, una persona que trabajó muchos años en turismo, lideró esta candidatura y vamos completando el trabajo que se inició para ello porque sabemos los requisitos por los que se nos dejó fuera. Entre ellos, igualar el empedrado de las calles y seguir con la catalogación de edificios que ha dado dos frutos con la protección BIC del ayuntamiento y el órgano. Queremos que le sigan la iglesia y la torre, la ermita de San José y la nevera que ahora está cerrada tras unos desprendimientos, otra cosa en la que tenemos que ver cómo actuar.

¿Cuál es el objetivo en turismo? Actos como la recreación de la Carta Puebla son una referencia.

Sí, es importante como también lo es la feria de la trufa pero queremos potenciar un poquito más el pueblo más allá de los actos. Que la gente pueda venir y lo disfrute durante todo el año mejorando el día a día y los servicios. Pensamos en reformar el bar restaurante además de ir realizando actividades como puede ser la entrada en la red de los Miradores de Estrellas de la Comarca del Bajo Aragón. También ciclismo, senderismo… Hacemos ya unas cuantas y todo repercute en el día a día.

Belmonte es uno de esos pueblos sin colegio. ¿Habría alguna opción de revertir esto?

Hace muchos años que no hay y no tenemos ni edificio y eso es un hándicap añadido. No depende de nosotros exclusivamente pero si se diera un momento con niños suficientes y compromiso de los padres, pues ¿por qué no intentarlo?

¿Cuántos habitantes hay en Belmonte?

Censados 120 y residiendo de continuo quizá unos 90. También hay población flotante que va y viene continuamente.

¿Usted es población flotante?

Me considero población flotante (ríe). Trabajo en Alcañiz en la Agencia Tributaria pero voy al pueblo fines de semana y cualquier tarde de diario también.

Eso de la Agencia Tributaria suena serio.

(Ríe) Es lo que me permitió venir. Soy hijo de belmontino y burgalesa emigrados a Barcelona y allí nací pero siempre me he sentido de aquí, desde niño. Siempre tuve claro que volvería. Lo que siento por mi pueblo es pasión.

¿Qué parte ocupa la fotografía en su vida?

Estudié Historia. He trabajado en la recuperación de las neveras, he participado en el desarrollo de la Ruta de las Bóvedas del frío, en molinos de aceite y llevo muchos años trabajando fotografía antigua tanto de Belmonte como de Alcañiz. Trato de recrear la historia local a través de fotografías antiguas. Ahora con el Ayuntamiento tengo que estirar el tiempo.

Y todo compartido con la familia, ¿cómo lo hace?