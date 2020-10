«Ahora toca ser responsables, pero cuando todo pase habrá una fiesta por todo lo alto en Calanda»

¿Cómo espera estos días?

Con un poco de nostalgia y tristeza porque deberíamos estar de fiestas pero no es posible. Al mismo tiempo, con ilusión porque todo esto termine y en 2021 podamos volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tanto en el día a día como para fiestas.

¿Qué le preocupa?

No me gustaría que se reprodujera la experiencia que hemos vistos en otras localidades cercanas. Por eso hago un llamamiento a la responsabilidad, que sean unos días de tranquilidad. Hemos tenido un verano tranquilo pese a que recibimos temporeros. A mi también me gusta salir y disfrutar pero ahora no va a ser posible. Mi compromiso es que, cuando esto pase, Calanda organizará un festival por todo lo alto. Será entonces cuando podamos disfrutar.

¿Una fiesta?

Todos tenemos muchas ganas de liberarnos y salir a lo grande. Cundo se pueda, mi compromiso es organizar una fiesta en condiciones para jóvenes y menos jóvenes para disfrutar de un día largo.

Solicitaron pasar a fase 2 flexibilizada como Zaragoza por el Pilar pero DGA no lo ha autorizado, ¿teme que haya descontrol?

El objetivo de retroceder a la fase 2 flexibilizada es que la ciudadanía fuera más consciente de lo que nos puede venir si no somos responsables. Esta fase es más benévola que la 2. Las fiestas ya están suspendidas y en las terrazas ampliamos el espacio este verano, así que afectaría sobre todo al interior de los bares. Es lo único que habría cambiado.

¿Cómo ha transcurrido el verano?

Es para estar medianamente satisfechos de la situación. Doy las gracias a las cooperativas y los particulares porque han proporcionado a los temporeros las condiciones óptimas y no se han producido problemas. Ha sido un trabajo de todos que nos ha garantizado estabilidad. Es un orgullo que empresas y autónomos hayan trabajado con normalidad durante este tiempo.

¿Cómo ha ayudado el Ayuntamiento a las empresas locales?

Suprimimos la tasa de ocupación de la vía pública y cerramos calles para que la hostelería ampliara las terrazas. No se ha trabajado de forma normal pero sí mejor de lo esperado, me han trasladado su satisfacción. También eliminamos las tasas de alcantarillado, agua y basura de 2020 para todas las empresas que tuvieron que cerrar durante el estado de alarma. Lo han solicitado 35. Decidimos, por ejemplo, no abrir las piscinas pero aprovechamos para ejecutar una obra pendiente. No hemos celebrado actos públicos, lo que se puede interpretar como que no se ha hecho nada pero lo más importante es la sanidad y la economía. Minimizamos riesgos para mantener la situación.

¿Tienen más planes a futuro?

Mi compromiso era que hasta que no terminara la campaña del melocotón no habría más movimiento. En cuanto pase el Pilar reanudaremos las actividades deportivas y culturales. Abriremos la piscina. Hay que volver a una cierta normalidad, no se puede paralizar el municipio. Eso sí, cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias.

Gobierna con mayoría absoluta, ¿se ha sentido apoyado por la oposición?

Puedo trabajar de dos formas, aferrándome a la mayoría absoluta o hablando con el PSOE. Soy de la segunda. Por ejemplo, a la hora de anular las fiestas me reuní con las asociaciones y quise que estuviera también la portavoz del PSOE. Estoy contento por su buena voluntad, es para lo que nos votaron los ciudadanos, para trabajar por Calanda.

¿Le preocupa cómo quedará la economía?

Me preocupa la situación económica de España y por ende, la de Aragón, Teruel y Calanda. Que empresas y autónomos queden muy dañados por la pandemia y la desconfianza que genera el gobierno socialcomunista. A nivel local, el año está siendo relativamente bueno para el campo y cuando le va bien al agricultor le va a bien a Calanda. Es una rueda.

Más allá del covid, ¿qué proyectos tiene para la localidad?