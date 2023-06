Alberto Izquierdo liderará la lista del PAR al Congreso por Teruel y Ramón Fuertes irá al Senado

El Partido Aragonés ha presentado a los cabezas de lista de la formación por Teruel para las elecciones generales del próximo 23 de julio. Alberto Izquierdo será el número 1 el Congreso y el independiente Ramón Fuertes, ex de Ciudadanos, el primero para el Senado. En los próximos días está previsto que se anuncien las candidaturas en el resto de provincias aragonesas.

Tras el anuncio hace unos días del cabeza de lista al Congreso, la formación ha dado a conocer ahora a Ramón Fuertes para el Senado, un hombre «comprometido con Aragón, leal a su tierra y que ha demostrado su capacidad de trabajo y de defensa de los autónomos, las pymes, todas esas personas que levantan la persiana cada mañana, tratando de sacar su negocio adelante, en Teruel y en Aragón, algo que el PAR siempre ha defendido« en palabras del secretario general de la formación, Izquierdo, que será a su vez el candidato al Congreso.

«Como anuncié cuando presenté mi candidatura a las primarias del partido, mi objetivo es atraer talento al PAR, hombres y mujeres que vengan a la política a servir, y que pongan los intereses de los aragoneses por encima de las cuestiones personales». «Somos el único partido» ha añadido Izquierdo «de centro moderado y aragonesista, que los aragoneses y las aragonesas tendrán la oportunidad de votar en las próximas elecciones generales».

Izquierdo ha querido agradecer a Fuertes «su compromiso e implicación con esta tierra». Este es un ejemplo, ha añadido, de que las «candidaturas del PAR son diversas, plurales y pensando en la mayoría social de Aragón. No creemos en la militancia sectaria en la política, creemos en las personas».

Por su parte, Fuertes abandonó el pasado mes de marzo Ciudadanos, partido por el que ha sido concejal en la última legislatura en el Ayuntamiento de Teruel y diputado provincial, por lo que cuenta con experiencia en las instituciones.

En la última campaña electoral en las elecciones locales y autonómicas ya no formó parte de ninguna lista y tras un periodo de reflexión personal sobre su futuro político, ha decidido aceptar la propuesta personal que Izquierdo le hizo llegar.

«Muchas personas me han animado a seguir activamente en política. En las últimas semanas había trazado mi camino profesional centrado en la empresa privada pero la llamada de Alberto Izquierdo me ha hecho recapacitar. La política está tomando un talante que no comparto y siento la responsabilidad individual de seguir trabajando por nuestra tierra desde un partido centrado y moderado. Es más necesario que nunca alzar la voz» ha dicho Fuertes.

«Aragón tiene que tener peso y voz en España. Con esta clara convicción de situar Aragón y Teruel en el centro, he tomado la decisión de presentarme como independiente con el Partido Aragonés. El PAR es el único partido de centro que se presenta a las próximas elecciones generales poniendo como centro de su programa y reivindicaciones Aragón, nuestra tierra» ha apuntado.