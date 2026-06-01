Teruel se prepara para el eclipse de 2026 con una guía para organizar eventos seguros y atractivos

La Diputación Provincial de Teruel ha trasladado a la Asociación Teruel Empresarios Turísticos recomendaciones para la organización de eventos durante el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026. Estas recomendaciones se han extraído del análisis del evento La Noche del Sol, organizado el pasado mes de agosto por la institución provincial, a modo de simulacro.

La comunicación del evento, la seguridad, la accesibilidad al lugar o la organización de actividades paralelas a la observación son algunas de las cuestiones que se recomiendan para organizar eventos con seguridad y sacando el mayor rendimiento. Así se lo ha explicado la diputada de Turismo Marta Sancho a la presidenta de Teruel Empresarios Turísticos Elena Marco, en una reunión en la que han compartido distintas cuestiones de interés para el sector turístico. Además, estas recomendaciones se trasladarán también a los ayuntamientos de la provincia para facilitarles las cuestiones básicas que deben contemplar para planificar actividades.

"Queremos trasladar esos consejos para la organización de este evento que sobre todo sea algo seguro, que esté organizado, que sea previsible cualquier cosa que pueda venir o que pueda pasar y estar en contacto siempre con Protección Civil, Guardia Civil, al fin y al cabo con los cuerpos y fuerzas de seguridad y con los sanitarios, que sepan en qué puntos va a haber concentraciones de gente para poder tener esa previsión de cualquier incidente que pueda haber" ha dicho la diputada de Turismo.

Ha destacado además que en la provincia de Teruel "se lleva trabajando durante mucho tiempo en el turismo astronómico y ahora queremos sobresalir por encima de otros territorios en esa organización, en tener esa previsión, en que todo salga bien y esté a gusto la gente para que pueda repetir, pueda volver a venir y sigamos en esa senda del astroturismo" que ha calificado como "ese turismo sostenible, mucho más específico y que desde luego nos viene muy bien a la provincia y a los establecimientos".

Desde el sector turístico, tal y como ha explicado Elena Marco, ven mucho "potencial a este evento" por lo que animan a promocionar y dar a conocer las actividades que se organizan y de este modo "incentivar a que ese turismo no solamente venga ese día, ese día tenemos que gustarles mucho desde luego, pero además que sea atractivo para volver, que es lo que más nos interesa también que puedan volver".

El pasado 12 de agosto más de 800 personas participaron en el evento organizado por la institución provincial bajo el nombre la “Noche del Sol” en la Estación de esquí de Javalambre, a modo de simulacro de los eventos que pueden organizarse este año. La actividad contó con actividades para acercarse a la astronomía de una manera lúdica y científica, además de oferta gastronómica o música.

Entre las recomendaciones explicadas, destaca la buena la selección del lugar en el que se va a celebrar el evento: un espacio diáfano amplio, al aire libre y fuera de cualquier núcleo urbano. Deben tener fácil acceso, altos y llanos con vistas hacia el oeste que estén libres de obstrucciones como cerros, montes o arboledas. También es importante que sean ubicaciones no propicias para riesgos de incendio forestal, posibles contaminantes u otros riesgos cercanos como ganaderías o industrias.

En materia de seguridad se precisa la comunicación de la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional o extraordinario al Centro de Emergencias 112 SOS Aragón y a la Subdelegación del Gobierno de la provincia.

Se aconseja la distribución de papeleras y contenedores para la gestión de residuos, así como el suministro de gafas homologadas al público por riesgo grave de quemaduras oculares.

Dado que este es un evento supeditado a las condiciones climatológicas, es importante dotarlo de contenido con actividades diversas. De modo que si sale un día nublado o con una climatología cambiante, el público tenga opciones con actividades paralelas que conviertan la jornada en un evento especial y memorable. La gastronomía, la música, actividades para los niños y talleres para diferentes perfiles pueden ser una buena alternativa para incluir en el programa.

Comunicación

Entre las cuestiones que se recomiendan está la necesidad de prestar especial atención a la comunicación. Es preciso contemplar la presentación del evento con el suficiente tiempo para que los interesados puedan comprar entradas o agendar el evento. Esto puede hacerse mediante una nota de prensa a los medios de comunicación o una rueda de prensa. La presentación a medios debe coincidir con su difusión en redes sociales, bien propias o genéricas de la entidad organizadora.

Conviene que el evento tenga una imagen propia, con colores corporativos y todo el material que se genere en torno al evento siga esa imagen.

Se necesita contar con un sitio web en Internet donde estará colgada la información de referencia del evento, así como la publicación de actualizaciones y posibles cambios. Puede ser el mismo en el que se compren las entradas o no, pero tiene que ser fácilmente modificable para poder incluir cualquier variación. En este sitio web conviene incluir tanto la programación como preguntas frecuentes si fuera necesario y las vías de contacto con la organización.

De cara a los medios de comunicación, conviene pensar en posibles entrevistas a personas que participen en el evento, previas o durante la celebración, así como ofrecer la información necesaria de las actividades. Si se trata de un evento de más envergadura, convendrá elaborar un dossier de prensa para ofrecer información ampliada. Si se requiere entradas para el evento, se puede comunicar previamente a los medios de comunicación que si quieren cubrirlo se acrediten con sus datos para facilitar su acceso.

Para facilitar la información sobre las actividades del evento, conviene que haya cartelería de cada espacio clara y visible, de manera que los visitantes sepan a donde acudir, sin necesidad de tener que buscar a personal de la organización. Si hay horarios de actividades también conviene ponerlos en cartelería o pantallas en la entrada.

Tras la celebración del evento, se recomienda realizar un análisis de su repercusión en medios y redes sociales para valorar si se han cumplido expectativas.

Difusión

Para difundir todos los eventos que se organicen en torno al eclipse solar, la institución provincial ha habilitado un espacio en la página web sobre turismo de la institución. En la dirección https://www.sienteteruel.es/eclipse-2026/ aparece una cuenta atrás para el evento del próximo 12 de agosto y un enlace a la web que el Gobierno de Aragón ha habilitado para reservar plaza en los puntos de observación que han dispuesto.

Además, otro apartado recoge las actividades que están organizando los ayuntamientos para este día, y se ha abierto este espacio además para difundir aquellos eventos que organicen desde la Asociación Teruel Empresarios Turísticos.