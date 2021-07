Alberto Izquierdo: «El pacto de gobierno es indestructible»

Hemos pasado dos años complicados, ¿qué balance hace de esta mitad de legislatura?

Han sido dos años que nunca hubiésemos imaginado cuando llegamos al Gobierno de la DPT. Con una pandemia y dos inviernos complicadísimos, con dos tormentas tremendas. Pero tampoco nos iba a decir nadie que íbamos a poder utilizar esos remanentes locales que, sin duda, van a dar la posibilidad de cambiar la imagen de esta provincia. Es algo que se va a ver sobre todo en la segunda mitad de este año y en los próximos. Va a haber mucha obra pública. Siempre digo que en una institución los dos primeros años son de trabajo que no se ve y los dos segundos es cuando se empieza a ver. En el departamento de infraestructuras, en carteras, se está haciendo un esfuerzo importantísimo. Alcañiz va a tener una sede nueva, mucho más digna, estamos reforzando el servicio de bomberos…

¿Considera, pues, que los remanentes van a ser claves?

Absolutamente. Esta provincia va a usar más 200 millones de euros que son propios. No se entendía que un ayuntamiento que tuviese dos millones de euros ahorrados no pudiera usarlos para reparar su depósito del agua o para hacer el hogar de la tercera edad. A esos remanentes sumamos los del FITE, más de 30 millones directos de la DPT…. Esto va a ser un antes y un después.

La DPT también está muy orientada a apoyar y a prestar servicio a los ayuntamientos y esto se ha visto reflejado durante la pandemia.

A mí a la DPT siempre me gusta llamarla: el Ayuntamiento de ayuntamientos. Cuando llegamos al gobierno, tanto el presidente como yo mismo, porque los dos somos alcaldes, nos dimos cuenta de que la institución podía hacer mucho más por los consistorios. No todo es dinero. Hemos hecho, por ejemplo, un convenio marco para la mejora del abastecimiento de agua de los municipios y no sólo consta de ayuda económica sino de trámites administrativos. El ayuntamiento nos dice que no tiene agua y nosotros bajamos con nuestros técnicos, vemos dónde está el problema, hacemos el estudios, pedimos los permisos y procedemos a la licitación. Nuestros ayuntamientos son pequeños y no todos tienen un geólogo o un ingeniero a su servicio. Al final, la DPT te entrega el proyecto, si me permites la expresión, llaves mano. Las ayudas son importantes pero el asesoramiento técnico también.

En este tiempo han dado muchas vueltas por el territorio y esto permite poder adaptar el trabajo de la Diputación a las necesidades reales de los pueblos...

Me gusta salir y estar en el terreno. Hay que conocer los problemas de los que nos hablan para darles solución. En el abastecimiento del agua, por ejemplo, hemos podido ver que había un problema de calidad. Hemos pasado de destinar 40.000 euros a 300.000 euros.

¿En qué otras áreas se ha trabajado en este tiempo?

En muy importantes. Por ejemplo, en bonos turísticos, en los que se está colaborando con DGA. Hay una sintonía magnífica y eso permite poner en marcha proyectos muy importantes. Otro claro ejemplo es la Baja Aragón. Para la provincia es importantísima, por el impacto en el sector turístico y hostelero. La DPT va a colaborar con 70.000 euros y con maquinaria.

Queda la mitad de la legislatura, ¿qué vamos a ver en los próximos dos años?

Se van a ver cosas que a la gente le van a sorprender gratamente, como una inversión en infraestructuras y carreteras de más de 23 millones de euros en pocos meses. Aquí en el Bajo Aragón histórico va a salir la carretera de Fórnoles,que es una demanda histórica y cuyo proyecto se adjudicará en pocos días. También la carretera de Ráfales con La Portellada, la de Hervès, la de Cañada a La Cerollera, y muchas entradas a pistas rurales que demandan agricultores y ganaderos. En Alcañiz, en año y medio tendremos una sede adecuada. También vamos a ver cómo se culmina el parque de Bomberos de Montalbán, cómo ponemos en marcha uno nuevo en el Maestrazgo, y cómo se proyecta otro en el Matarraña. Dijimos que el gran caballo de esta legislatura iban a ser las inversiones en las comunicaciones, tanto en carreteras como telemáticas. En las primeras estamos muy bien y en las segundas, según las conversaciones que tiene el presidente con el Ministerio, vamos por el buen camino. La llegada de los fondos europeos va a ser determinante para la conectividad.

¿Qué papel va a jugar la DPT en los mismos? ¿Qué objetivos se marcan?

Nosotros no tenemos que ser exigentes perceptores de los fondos sino participar en gestionarlos para ayudar a la gente.

Abrimos un capítulo político, ¿cuál es el estado de salud del acuerdo de gobierno PSOE-PAR en la DPT?

El estado es absolutamente indestructible e incuestionable y la sintonía de este equipo de Gobierno, en concreto con el presidente, es inmejorable. Hay muy buen ambiente de trabajo. Mi madre siempre dice que cuando uno está trabajando, ocupado, no tiene tiempo de pensar cosas malas porque la gente que trabaja no tiene tiempo de perderlo en otras cosas. La sintonía se ve; y es un reflejo de lo que ocurre en el Gobierno de Aragón entre el presidente Lambán y el vicepresidente Aliaga. Con mi presidente y mis compañeros estamos en lo que nos ocupa y no en lo que a algunos les preocupa.

¿Cuál es la situación del Partido Aragonés en la provincia de Teruel?

A los alcaldes, concejales y militantes, que somos muchos, lo que nos preocupa es mejorar la vida de las personas. El PAR es un partido con vocación de gobierno y de servicio público. Llevamos gobernando en Aragón históricamente desde siempre, menos en la pasada legislatura. Pero desde 2015 han cambiado muchas cosas. Han cambiado algunas costumbres que no nos gustaban a muchos pero quizá a otros sí. Ese puede ser uno de los problemas que nos ha llevado a ciertas tiranteces con personas que solamente persiguen objetivos personales. Si hay que apoyar a la hostelería toca eso, no pensar en qué será de ti mañana. Tenemos un Congreso los días 23 y 24 de octubre en Zaragoza y allí cada uno, con lealtad, honestidad y poniendo encima de la mesa su trabajo podrá avalar, liderar o representar cualquier tipo de opción. Somos un partido plural, en el que convive mucha gente, de amplia base y en el que ahora sí se puede hablar. Tenemos un presidente que fue elegido en unas primarias, cosa que nunca antes había pasado. Cualquier persona puede presentarse a liderar el partido si entiende que el presidente Aliaga no es su persona de referencia. Yo aquí digo que sí es la mía. Para mí la política tiene un 80% de vocación y una parte muy importante de honestidad y creo que Aliaga es un hombre honesto. Todo aquel que tenga una idea valiente que la plantee, pero que no planteemos oscurantismos, ni cosas extrañas; ni juegos que nadie entiende. Muchas veces la política tiene una parte de ambición personal desmedida que perjudica la realidad de los que algunos, como yo, vivimos.

Hace 10 días, la portavoz del PAR en la DPT, Berta Zapater, presentaba en una rueda de prensa un acuerdo con Ciudadanos.