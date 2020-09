Del «alcalde con una cámara detrás» a una foto con una desbrozadora y el «piloto que se perdió Ferrari»

Equipo de gobierno y oposición presentaron un Alcañiz muy diverso en el debate del estado de la ciudad, el primero de la actual legislatura desde el cambio de gobierno pero también en muchos años. Hubo cambio de partidos en el gobierno y había que demostrarlo. Remarcar lo hecho (o lo no realizado) y recordar la herencia recibida para bien o para mal según los ojos en los que se mire en el que es el debate más político de la legislatura.

El equipo de gobierno se presentó como un equipo unido aunque con diferentes «sensibilidades» que se remarcan dejando claro quién hace qué. Un tripartito formado por PSOE, IU y Cs que ha realizado las tradicionales «pequeñas obras que facilitan el día a día» como el arreglo de alcorques o los pivotes para que no se estacione encima de la acera y también trabaja con un proyecto de ciudad a medio y largo plazo pero con proyectos que ya se están gestando como el aula extendida de la Uned y el centro de investigación del humanismo, la residencia de ancianos, el centro de día o un pabellón compartido en el instituto además de fomentar en todas las actividades valores como la cultura, la educación, la igualdad o la sostenibilidad.

«Este gobierno nace de la magnitud del apoyo al PSOE que dejó claro que los alcañizanos querían un cambio. Eso se traducía en resolver problemas históricos en boca de los dirigentes desde hace años pero que no se traducían en hechos, asentar las bases del Alcañiz moderno del siglo XXI y que la cosas se hicieran de otra manera. Lo hemos hecho con talante, recibiendo a cientos de vecinos en el Ayuntamiento y dando respuesta a las demandas históricas sin mirar tanto atrás como sí hacia adelante», dijo el alcalde, Ignacio Urquizu.

María Milián, de Ganar-IU, destacó que sus áreas son «transversales» y le permiten trabajar con otras concejalías. Entre los principales hitos de Igualdad, que se ha pasado de aprobar mociones en esta materia y «meterlas en un cajón» a aplicar lo que se aprueba el 8-M (Día de la Mujer) o el 25-N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer); o convertirse en la primera ciudad en colocar un punto de apoyo contra las agresiones sexistas en un Gran Premio de MotoGP.

A su vez, Kiko Lahoz (Cs), incidió en que recibió unas concejalías «escasas» de personal y medios que está revitalizando. Se han sacado cinco plazas de la Policía Local a las que seguirán otras dos más por lo que hay agentes en la calle en los tres turnos y en deportes, el próximo verano se podrá entrar a la piscina por el campo de fútbol, se está ultimando el proyecto del Sport Center en la Estanca y en darle una segunda vida a la marca Estanca del PP que «quedó en nada» después de invertir más de 100.000 euros.

Por su parte, la oposición pintó una ciudad muy distinta en la que no se ha hecho lo prometido en campaña y no se ha continuado lo que PP y PAR dejaron encarrillado en la cuando eran gobierno en la anterior legislatura como los proyectos de la piscina climatizada o el cubrimiento de la pista roja para convertirla en un nuevo pabellón. Ambos partidos, que también se esforzaron por marcar sus diferencias con el que fue su socio hasta hace un año, coincidieron en criticar que Alcañiz no es la «ciudad del siglo XXI» que vendió el alcalde Urquizu en campaña electoral y en que el primer edil está más interesado en aparecer en los medios de comunicación que en encargarse de la ciudad.

Las apariciones en los medios y su repercusión social provocaron algunos de los principales rifirrafes del pleno. El aragonesista Eduardo Orrios dijo que muchas veces los concejales, hasta los del gobierno, se enteran de las noticias por los medios de comunicación, que «se gobierna a golpe de Facebook» para contrarrestar las imágenes negativas de los grupos de Alcañiz y que esa presencia en medios nacionales les parece «perfecta» si sirviera para que salieran adelante proyectos como el Hospital o la A-68 o llegaran a Alcañiz las empresas que sí se anuncian en localidades vecinas como la de pellets en Andorra o la de fertilizantes en Urrea.

«Luces cámara y acción» es la frase con la que también ironizó el portavoz del PP, Nacho Carbó, sobre un alcalde «con la cámara detrás a todas horas». «Fue duro con la cacería que se orquestó en la anterior legislatura con el derrumbe de Pui Pinos y la utilización política para emponzoñar el clima de la ciudad e ir a degüello contra el gobierno», dijo Carbó, quien pidió «disculpas» por lo errores que «quizás en ciertos momentos» su grupo pudo cometer aunque «siempre se hizo todo lo legalmente posible por los vecinos». También criticó que ahora no se trabaje más por el sector empresarial y que no se continuase con la externalización del servicio de bus porque «aunque el grupo Ganar se podría a gestionar hasta el bar del campin» hay servicios que los prestan mejor las empresas.

La aparición del alcalde en los medios fue contestada primero el teniente alcalde y portavoz del PSOE, Javier Baigorri, quien dijo que antes Alcañiz salía en la tele «por ese gran piloto que perdió Ferrari» y ahora por la organización de jornadas de periodismo. «Entiendo que les preocupe la política de comunicación del Ayuntamiento y la personalicen en mi figura pero yo este verano he visto una nota de prensa en cuya foto aparecía una concejal con una desbrozadora. Imagínense lo que podría hacer si saliera en la tele, si a la mínima ocasión se ha hecho una foto con una máquina que desbroza un camino, si le dieran mayor visibilidad, ¿qué serían capaces de hacer?. No sé dónde está el problema porque el alcalde y el Ayuntamiento estén presentes en los grandes debates nacionales. Que cuando se habla de la España vacía se cuente con Alcañiz y antes, como ha señalado Baigorri, salíamos por otras razones. Ahora son positivas y nos deberían alegrar a todos», sentención Urquizu.