Alcaldes y empresarios del Matarraña piden a la Ministra ayuda urgente para paliar los daños del temporal

Los alcaldes, empresarios y agentes sociales del Matarraña piden que el Gobierno Central y el Gobierno de Aragón actúen lo antes posible y ayuden a recuperar la normalidad en los 18 municipios matarrañenses tras el paso de la borrasca Gloria que dejó la mayor nevada desde 1962 y más de 18 millones de euros en daños. Así se ha puesto de manifiesto durante la visita que han llevado a cabo la nueva ministra de Política Territorial, Carolina Darias; el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, a las localidades de Valderrobres, Monroyo, Peñarroya de Tastavins y Fuentespalda, además de Alcañiz, donde han podido comprobar los daños en el cerro de Pui Pinos, hablar con los desalojados del Corcho y los empresarios de La Laguna.

No obstante, en declaraciones a los medios en Alcañiz ante la pregunta de un periodista, la ministra ha descartado la reclamada declaración del Matarraña como zona catastrófica que al considerar que el Gobierno Central ya tiene instrumentos legales para atender los daños con más eficacia. En este sentido, ha hecho referencia al real decreto de ayudas aprobado con motivo de la Dana de septiembre.

Ministra y el jefe del ejecutivo autonómico han podido conocer de primera mano los daños millonarios que la nevada ha dejado en Valderrobres y que superan los 4 millones de euros en pérdidas. Lo cierto es que Darias y Lambán han quedado sobrecogidos tras ver el estado en el que quedó la cubierta del pabellón municipal, arrasada por la nevada. El alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, ha insistido a la ministra para que viese, de primera mano, el estado del pabellón municipal, la infraestructura más grande del municipio.

De igual modo han visitado las nuevas pistas de pádel, que sucumbieron a los más de 70 centímetros nieve y más de 100 litros de precipitación en forma de agua, y se vinieron abajo. Asimismo, han visitado una nave industrial en el polígono Torre Sancho, que se vino abajo. Darias y Lambán han sido recibidos en este caso por el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, quien ha urgido a la ministra a que la administración sea ágil y que las ayudas lleguen lo antes posible con el objetivo de que los valderrobrenses, los alumnos matarrañenses y los empresarios puedan recuperar «lo antes posible» la normalidad. «Nos han afirmado que intentarán agilizar la resolución de las ayudas. Entendemos que a raíz del decreto de la DANA las ayudas a las infraestrucutas municipales podrían ser del 50%. Esperemos que así sea», explicó el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné. En la capital del Matarraña cayeron en total 197 litros por metro cuadrado según Aemet.

La Ministra ha podido escuchar también el testimonio de varios empresarios y ganaderos. En la capital del Matarraña, la Ministra y el Presidente del Gobierno de Aragón han visto los daños producidos en las instalaciones de Grupo Arcoiris y el desastre ganadero. Han visitado el gran hangar de la fábrica de piensos de Guco que se vino abajo durante el temporal. El director general de Grupo Arcoiris, Juan José Molés, ha manifestado a la ministra las dificultades que las empresas del territorio deben sortear y ha pedido «igualdad de condiciones» para poder competir a nivel nacional e internacional.

«He manifestado a la ministra la realidad y los hechos que nos encontramos en el día a día en una empresa de 500 trabajadores en el medio rural. Estar dos días incomunicados por la nieve, no tener electricidad y tener que trabajar con grupos electrógenos y que aún hoy estemos pendientes de que nos enganchen el teléfono no es normal y queremos que esto se corrija«, ha dicho Moles quien añadió que la situación se reprodujo en todas las empresas del Matarraña.