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05 JUN 2026|

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Millán Salcedo, Jadei y zarzuela, entre las propuestas de este verano para los castillos de Valderrobres y Albalate

PROGRAMACIÓN. El Festival de los Castillos incluye 11 fortalezas aragonesas por las que pasarán todo tipo de disciplinas artísticas del 19 de junio al 6 de septiembre

Edición de 2025, que abrió O’Carolan en Albalate con su particular atmósfera. / Javier Gimeno
Edición de 2025, que abrió O’Carolan en Albalate con su particular atmósfera. / Javier Gimeno

La COMARCA05 06 2026

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Cultura y Ocio

Una de las citas más esperadas cada verano es la que lleva la cultura a diferentes puntos de Aragón a través del Festival de los Castillos. Ya se conoce la programación de la novena edición que consta de 34 espectáculos para 11 localidades que las acogerán desde el 19 de junio hasta el 6 de septiembre. La programación se presentó en Zaragoza por los codirectores del festival, Toño Monzón y Mario Ronsano, junto a la concejala de Cultura de Valderrobres, Ana Belén Molinos, en representación de los municipios integrados.

El festival recorrerá Novallas, Illueca, Alfajarín, Loarre, Mesones de Isuela, Jarque de Moncayo, Valderrobres, San Agustín, Albalate del Arzobispo, Fraga y, como principal novedad, Lituénigo, localidad que se incorpora por primera vez con su fortaleza situada a los pies del Moncayo.

7 y 8 de agosto en Valderrobres

Novallas abrirá la programación, mientras que para disfrutar las propuestas en territorio bajoaragonés habrá que esperar al fin de semana del 7 y 8 de agosto en Valderrobres. El viernes día 7 habrá 'Humor a la carta' con Yaguete Filete a las 20.00 en la plaza Comunidad Autónoma. A las 23.00, será el turno de subir al castillo y disfrutar de Jordi Merca y disfrutar de 'Yo sobreviví a la EGB'.

El sábado día 8 a las 19.00, en la plaza de España actuará Jadey, que ya saben lo que es revolucionar la calle tras años tocando en el paseo de la Independencia de Zaragoza. A las 23.00, en el castillo, el teatro tomará el relevo con 'Una semana nada más' a cargo de Javier Pereira, Isabel Guardiolas y Alejandro Tous.

Del 13 al 16 de agosto en Albalate del Arzobispo

La siguiente cita en el territorio será en Albalate del Arzobispo también en agosto, en este caso, del 13 al 16, con variadas propuestas todas en el castillo a las 22.30. Empezarán con una muy original, como es 'INT.MUSEO', una performance que llevará Manuel Tejera al castillo el jueves 13. El viernes 14 desembarcará 'Antológica Zarzuela', que pondrá en escena a Beatriz Gimeno, Nacho del Río e invitados.

El sábado 15 de agosto será el actor cómico Millán Salcedo quien suba al escenario con 'Preguntamelón' y el cierre será también con humor el domingo. Serán los aragoneses Teatro Indigesto, que dominan la improvisación, quienes pongan el broche con 'Paisanos'.

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