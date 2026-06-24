Alcaldes y presidentes comarcales del Bajo Aragón y Matarraña plantean acciones para reclamar las obras de la A-68: «Necesitamos un calendario real»

Tras un año y medio en silencio la plataforma de alcaldes de la N-232 -al menos una parte de ellos- volvió a reunirse este martes para plantear una nueva hoja de ruta y establecer un calendario de acciones con las que reivindicar las obras de los tramos pendientes de la A-68 a su paso por el Bajo Aragón Histórico.

Sostienen que es necesario «volver a hacer ruido para llamar la atención sobre una infraestructura que es vital para el desarrollo de nuestros pueblos y Comarcas». De la misma forma, defienden que la A-68 es necesaria para seguir desarrollando grandes proyectos, entre ellos, el centro de datos de Amazon en La Puebla y Azaila o el crecimientoy la llegada de pruebas internacionales a Motorland Aragón.

La máxima premisa que quiere recuperar la plataforma es que no se trata de una lucha política sino social. Por ello, acuerdan también la mantener el carácter apartidista y designar una comisión permanente de seguimiento. «La A-68 no es una reivindicación del PP, ni del PSOE, ni de ningún partido, es una petición de un territorial de más de 100.000 personas», han defendido los alcaldes, quienes también han asegurado que «la paciencia del Bajo Aragón Histórico ha sido ejemplar» y que esperan que la respuesta del Gobierno de España sea «igual de ejemplar»

En la reunión convocada por el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, han estado presentes el alcalde de Híjar, Jesús Puyol; la alcaldesa de Valdealgorfa, Reyes Gimeno; el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma; y el presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps; todos ellos dirigentes del Partido Popular.

En cambio, aunque también estaban convocados, no han asistido a la reunión los alcaldes de Azaila, La Puebla de Híjar, El Burgo, Fuentes y La Cartuja y tampoco el presidente de la Comarca Ribera Baja del Ebro. Solo el poblano Pedro Bello ha excusado su presencia por motivos laborales. Aun así, el primer edil alcañizano sostiene que todos ellos recibieron después de la reunión el acta con las acciones acordadas

Un plan de acción para todo el año

La propuesta que han ratificado los cinco representantes que han estado presentes y que se comprometen a la puesta en marcha incluye acciones para todo el año. La primera fase prevista para las próximas semanas plantea la reactivación de la plataforma de alcaldes con una declaración conjunta y una fotografía de unidad. En este caso aseguran que la intención es «que no haya siglas políticas» y el mensaje que quieren lanzar es: «no pedimos privilegios, exigimos igualdad con el resto de territorios».

A todo ello se suma una campaña de recogida de firmas en ayuntamientos, comercios, ferias, asociaciones…La intención es conseguir entre 20.000 y 40.000 firmas y presentarlas en el ministerio en Madrid. Además, se presentará una petición formar de reunión con un plazo de 30 días con el ministro Óscar Puente, ya que la que se propuso en enero de 2025, quedó sin respuesta.

A partir de octubre se plantea un momento de movilización social con la que implicar a la ciudadanía en las protestas. Así, la intención es aprobar por unanimidad una moción en todos los ayuntamientos que defienden «dejará atrás los reproches al pasado» y en la que se pedirá un calendario real, dotación presupuestaria y la licitación de los tramos pendientes.

Se añade también un gran acto institucional en Alcañiz al que estarán invitados todos los vecinos, pero también otras entidades como la Cámarca de Comercio, CEOE, sindicatos, cooperativas del territorio, representantes de Motorland, plataformas ciudadanas y asociaciones de transportistas. Así, explican, la intención es visualizar que la inacción en cuanto a la autovía «es un problema que afecta a toda la sociedad». A esta se sumarán también concentraciones y marchas de vehículos en los municipios por los que pasaría la A-68: Híjar, Quinto, Azaila, Fuentes, El Burgo, Valdealgorfa… Los alcaldes defienden que la intención es mostrar unidad y «que no hay banderas políticas». En caso de que las acciones que se plantean para otoño no tienen respuesta, se celebrará una gran manifestación en Zaragoza bajo el lema «40 años esperando, ya es suficiente».

Unas obras completamente paradas

Actualmente, las obras de la A-68 a su paso por la zona están estancadas. Los únicos trabajos que están activos son los del tramo entre Burgo y Fuentes de Ebro. En este caso, la previsión era que estuvieran listas en agosto de 2025, pero tras una prórroga hasta diciembre de 2025 los trabajos siguen activos y sin previsión de terminar antes de final de año.

En el año y medio de inactividad de la plataforma, no ha habido ningún avance en el desarrollo de la carretera. La última vez que el tema se trató en una comisión del Congreso – en mayo de 2025- la postura del MITECO era que la licitación del tramo entre Quinto y Azaila era «inminente». Aun así, no se sabe nada del proyecto.

Así, a su paso con el Bajo Aragón y para llegar hasta la provincia de Castellón la A-68 tiene todavía pendiente la ejecución y redacción de seis tramos más. A nivel autonómico, la última bilateral que se produjo entre Octavio López y Óscar Puente fue en diciembre de 2024 y no ha habido más encuentros en los que tratar el estado de la autovía.