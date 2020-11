Alcaldías y comarcas, hartas del «papeleo» para los Miner de 2018

El Gobierno central no para de pedir autorizaciones, documentos y justificantes a los ayuntamientos y comarcas promotores de los 25 proyectos de infraestructuras del plan Miner 2013-2018 que se aprobaron en octubre y que están a la espera de firmar los convenios.

Los alcaldes y presidentes comarcales llevaban años esperando el desbloqueo de estas iniciativas y, ahora, todo son «exigencias administrativas» para seguir adelante. Recuerdan que en 2016 ya defendieron en el Gobierno de Aragón ante un tribunal todos los proyectos. Ya se seleccionaron los que iban a recibir ayudas pero, cuatro años después, todavía no se han firmado los convenios. Eso sí, el borrador de los mismos ya está en manos de los promotores (ayuntamientos y comarcas). Piden agilidad y eficacia para poder comenzar cuanto antes a crear empleo, puesto que la mayoría de las iniciativas tienen este fin como principal.

«No sólo no hemos firmado los proyectos, sino que no paran de requerirnos información. Ayer mismo -por el martes- nos volvió a llegar otro documento para que acreditemos que no tenemos deuda, ni avales, que vamos a cumplir los requisitos estipulados… La burocracia nos está matando y podría haber proyectos que se pierdan por el camino», explica el alcalde de Ariño, Joaquín Noé (PSOE). Subraya que la mayoría de los proyectos surgen de ayuntamientos pequeños y que algunos de ellos no tienen secretario todos los días de la semana. En el caso de Ariño se trata de la ampliación del Balneario, por lo que no es difícil justificar actuaciones ya que la actividad está en marcha. Son 3,5 millones de euros para crear 25 nuevos puestos de trabajo.

En el caso de Esteruel, donde el proyecto del camping municipal empieza de cero, al papeleo se suman autorizaciones de suelo urbano y del servicio de Turismo de la Comarca Andorra Sierra de Arcos. «Son documentos que no habíamos solicitado porque no sabíamos que nos los iban a pedir. Lo vamos a solucionar pero entendemos que hace dos años que podían habernos requerido todo esto», recalca el alcalde, Joaquín Lahoz, también del Partido Socialista.

Harto está también el presidente de la comarca Cuencas Mineras, José María Merino (PSOE). Tiene aprobados tres proyectos que corren prisa. El más importante, la construcción de una nave para albergar una planta de reciclaje de plásticos que generará 50 puestos de trabajo. «La empresa lleva años esperando. Da la sensación de que no hay interés de que vayan los proyectos adelante», denuncia Merino. Reclama «agilidad» a la hora de apostar por los proyectos generadores de empleo en el medio rural. «Si ya de por sí nos cuesta mucho traer la inversión a nuestros pueblos, no nos pueden tener un montón de tiempo esperando», lamenta.