Alcañiz anuncia a los empresarios un plan económico de 360.000 euros para luchar contra el coronavirus

El Ayuntamiento de Alcañiz ha promovido este lunes una reunión con asociaciones empresariales y de comerciantes para anunciarles que está elaborando un plan que contemplará ayudas directas por valor de 360.000 euros. Además, impulsará una campaña dirigida al comercio para facilitar e incentivar el consumo local. «Tenemos ya prácticamente el borrador, pero nos interesaba hablar con todos los empresarios para que nos trasladaran sus inquietudes, peticiones, propuestas… », ha dicho Irene Quintana, teniente alcalde y concejal de Comercio y Promoción Económica.

En el encuentro virtual han participado las asociaciones de comercios de Alcañiz -Alcañiz de Tiendas y Asociación de Comerciantes- Cepyme, Cámara de Comercio, CCOO, la Asociación Tursimo Bajo Aragón, la del Polígono las Horcas y Technopark.

Los participantes han planteado diferentes propuestas que harán llegar al Ayuntamiento estos días por escrito. Cepyme, además de ayudas económicas directas e indirectas, solicitará ayudas para la contratación con el objetivo de favorecer y apoyar la inserción laboral de los vecinos empadronados.

Por su parte, Cámara de Comercio ha incidido en la agilización de licencias, expedientes de todo tipo y pago a proveedores; en la dinamización del comercio local; en el fomento de la digitalización; y en potenciar, siempre cumpliendo con la Ley de Contratos, las contrataciones a empresas locales.

Desde CCOO han solicitado partidas urgentes tanto para desempleados en situación de vulnerabilidad como para aquellos trabajadores que no hayan cobrado la nómina de marzo ni el ERTE. También han pedido que, cuando se levante el estado de alarma, se abran los procesos de bolsas de empleo que el Ayuntamiento ya había iniciado y que se refuerce la plantilla creando empleo público. Con respecto a las ayudas a las empresas, quieren que se vinculen al mantenimiento del empleo.

Por su parte, la Asociación Turismo Bajo Aragón ha propuesto al Ayuntamiento diferentes medidas como desarrollar campañas de promoción turística enfocadas al cliente zaragozano o crear una web exclusiva de turismo. Se sumaron a la petición de ayudas directas (Ingreso Básico de Subsistencia) e indirectas en materia de tasas e impuestos. Apoyaron una reducción en un 50 % de las tasas que cobra el ayuntamiento a las empresas que desarrollan visitas guiadas. Además, para paliar las mermas de ingresos en cafeterías y bares con terrazas piden suprimir el tráfico parcial los fines de semana en horario nocturno.

Las asociaciones de comerciantes serán parte activa de la línea específica que se va a impulsar desde la concejalía. Además, están participando en reuniones a nivel territorial para trazar campañas conjuntas de concienciación y de cara a la reapertura, en plenas rebajas, de los negocios.

Modificaciones presupuestarias

El equipo de Gobierno de Alcañiz no incluirá la partida de 360.000 en el presupuesto de 2020, que previsiblemente se aprobará el miércoles en un pleno telemático. «Se irán realizando modificaciones para ir detrayendo el dinero de otras partidas como eventos que no se ejecuten u otras no prioritarias», ha detallado Quintana.

Que los presupuestos no contemplen el dinero que se destinará al Covid-19 es una de las críticas del Partido Popular, que anunció ayer que votará en contra de las cuentas. «Estas cuentas no atienden a las necesidades que tienen los alcañizanos como consecuencia de la crisis del coronavirus y son, por tanto, irreales », señaló el portavoz Nacho Carbó.