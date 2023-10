Alcañiz anuncia una rebaja del IBI del 0,7% al 0,68% que beneficiará a todos los vecinos

El Ayuntamiento de Alcañiz presentará en el próximo pleno una serie de modificaciones en las ordenanzas fiscales de cara al año 2024. El principal cambio estaría en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pasará del 0,7 vigente a un 0,68 a partir del próximo recibo. Esa reducción se llevará a cabo tanto en el IBI rústico como en el urbano, de tal manera que beneficiará a todos los alcañizanos, a los 15.642 contribuyentes de urbano y a 2.484 de rústico.

Según aseguran desde el Consistorio, a pesar del impacto de la inflación, la situación financiera del Ayuntamiento de Alcañiz permite mantener una fiscalidad moderada y seguir llevando a cabo bonificaciones y ayudas para empresas y ciudadanos. «Precisamente por el impacto de esta inflación», señala la concejal de Hacienda Anabel Fernández, «apostamos por aliviar la carga fiscal de las familias alcañizanas en uno de los impuestos que más les afecta, la contribución. Los alcañizanos llevan ya muchos meses afrontando las consecuencias de la subida del coste de la vida, y es el momento de que el Ayuntamiento les ayude y baje impuestos». El IBI es el principal tributo municipal en Alcañiz; un total de 18.126 recibos se girarán el próximo año, más de medio centenar más que en este 2023.

Todo ello a consecuencia del crecimiento de población y el sostenimiento de la actividad económica que registra la ciudad, por encima de los 16.000 habitantes. «Para nosotros es fundamental que los impuestos locales sirvan para generar actividad económica y empleo, para dar continuidad al tejido que tenemos y ayudar a las familias a su consumo y equilibrio financiero», subraya Fernández. Las ordenanzas de 2024 mantendrán vigentes las bonificaciones en el IBI para familias numerosas, que tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del mismo para inmuebles que sean vivienda habitual de las familias. De la misma forma mantendrán su bonificación las familias numerosas de carácter especial (5 o más hijos).

El IBI sigue refiriendo bonificación fiscal a las viviendas en las que se hayan instalado sistemas de placas solares, descuento vigente desde 2020. También se conservan las bonificaciones por fomento de empleo o creación de nuevas empresas, no solo en el IBI, también en otros tributos con impacto en la actividad productiva como el IAE. A nivel general, un 5% de descuento se seguirá aplicando para los que domicilien por cuenta bancaria. No varía el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en su texto vigente desde 17 junio de 2023, que determina que no se pagará la Plusvalía en las transmisiones que se constate la inexistencia de incremento de valor.

Otros cambios en los tributos

Además, las ordenanzas fiscales del próximo 2024 también recogen una reducción para la tasa que se recauda a los puestos del mercadillo ambulante de los martes, «de tal manera que, como en el caso del IBI, queremos seguir fomentando el comercio en todas las zonas de Alcañiz», resume Anabel Fernández. El devengo de este tributo se llevará a cabo de manera mensual.

Por otro lado, el Consistorio conserva las bonificaciones para el fomento de la actividad económica y el mantenimiento del empleo por parte de las empresas radicadas en Alcañiz. También estará vigente la inactivación del impuesto de plusvalía en transmisiones sin ganancia, así como los descuentos para familias numerosas y rentas bajas en las tasas de la basura o las tarifas del autobús urbano, entre otros tributos.