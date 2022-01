Alcañiz aprueba que una empresa mixta gestione el agua con la ausencia en el pleno de la concejal de IU

La única concejal de Izquierda Unida en Alcañiz, María Milián, abandonó el martes por la noche la votación en pleno para escoger el nuevo modelo de gestión del agua de la ciudad para no tener que aprobar la gestión mixta (un 51% del Ayuntamiento y un 49% de socios privados). No obstante, con su ausencia facilitó que saliera adelante la apuesta del equipo de gobierno del que forma parte después de años abogando por la remunicipalización del servicio. De haberse quedado en el pleno votando en contra del cambio junto a la oposición, aunque por distintos motivos, Milián habría conseguido que el punto no saliera adelante. Finalmente se aprobó con el voto de calidad del alcalde, Ignacio Urquizu, que deshizo el empate a ocho entre los concejales de PSOE y Cs; y de PP y PAR.

La forma en la que se gestionó este asunto generó una gran polémica en el pleno ya que se dividió en dos la votación para sacar adelante el cambio del modelo de gestión del agua del privado actual a una empresa mixta sin que uno de los socios del tripartito, Izquierda Unida, tuviera que votar otra opción que no fuera la remunicipalización del servicio. Un cambio que se escapa de lo habitual y que se hizo a última hora previo anuncio a la oposición en un grupo de WhatsApp y no en la comisión pertinente. Primero se votó a favor o en contra de la gestión pública, punto en el que solo IU se mostró a favor y el resto de concejales se mostraron contrarios. Después, ya sin Milián, hubo una segunda votación para refrendar la apuesta por una gestión indirecta con un modelo mixto.

Tanto PP como PAR, grupos de la oposición favorables a que siga la gestión externa, criticaron esta «semifinal y final» utilizando símiles futbolísticos pidiendo que se retirara el punto para aclarar bien cómo se vota. «Están utilizando la técnica del trilero moviendo las votaciones para que salga lo que les interesa. En un asunto tan importante es necesario aunar el máximo de apoyos posibles», afirmó el aragonesista Eduardo Orrios. En la misma línea se mostró el popular Nacho Carbó: «es un asunto muy importante que se debería tratar en junta de portavoces y no en un grupo de WhatsApp. Cambian el orden de la votación y se quedan tan anchos a pocas horas del pleno, así no se hacen las cosas».

El alcalde, Ignacio Urquizu, respondió a las críticas asegurando que responde a cuestiones políticas para «desgastar» su figura. Defendió el cambio en la forma de votación en pro de una «mayor transparencia» y defendió el modelo mixto que avala un estudio encargado por el Ayuntamiento. «Vamos a optar por una empresa mixta porque el Ayuntamiento se encuentra en una situación anómala por la prórroga del contrato. Es necesario porque Alcañiz pierde entre un 15-20% en su red general porque tiene una antigüedad de 80 años, no se presta el servicio con calidad y se padece humedades en algunas zonas. Se va a garantizar que lo que se ingrese en la empresa mixta se invertirá en la red por lo que se mejorará el servicio y habrá planificación y control en la gestión del agua», afirmó el primer edil.

Por su parte, Milián defendió que su grupo siempre ha optado por la gestión directa y que de no haberse separado las cuestiones también se habría salido del pleno. «Hay el estudio comparativo avale el modelo mixto nosotros seguimos defendiendo la gestión directa. Es la mejor opción para la ciudadanía y los trabajadores porque los beneficios se revertirían en el Ayuntamiento y no en la empresa y además los empleados tendrían mejores condiciones», afirmó.

A su vez, Kiko agradeció el trabajo de Aquara y defendió que el Ayuntamiento se implique con una empresa mixta para «garantizar la mejor calidad del servicio» al tiempo que criticó que el partido que «para el partido que defendió lo público-privado ahora ya no exista este modelo».

Otra polémica con la subida de sueldos

También hubo polémica en el pleno porque el equipo de gobierno aplicó la subida del 2% a los sueldos de los funcionarios de obligado cumplimiento también a los liberados políticos y al personal de confianza, una cuestión que ya no es obligatoria. Se pidió que se votara por separado como ocurrió con el agua pero no se aceptó.