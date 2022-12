El Alcañiz ‘B’ busca sumar su décima jornada consecutiva sin conocer la derrota

El Alcañiz ‘B’, que regresaba esta temporada a la competición unos años después, lidera la tabla clasificatoria del grupo 4 de la 1ª Regional en la temporada 2022/23. El conjunto alcañizano, con la base del grupo fraguada en las categorías inferiores y catapultado gracias a los principales baluartes del equipo juvenil que ascendió y se mantuvo en Liga Nacional hace unas campañas, atesora en nueve fechas ligueras un total de 25 puntos de los 27 posibles en su casillero. 8 victorias y un empate lo que, hasta ahora, le permite también seguir invicto y considerado por todos como el principal rival a batir en la categoría.

El equipo, dirigido por Paulino García, retornó a los campos de fútbol del territorio este verano con la intención de dar continuidad a una remesa de futbolistas de buen nivel que terminaban su andadura en categoría juvenil. Según explica el técnico, el objetivo no es otro que el de preparar a esta veintena de jóvenes para, paulatinamente, dar el salto al primer equipo que milita una categoría por encima en la Regional Preferente. “No esperábamos ir como vamos a estas alturas. Estamos muy contentos por no haber conocido la derrota y esperamos poder alargar la racha. El objetivo nunca ha sido el pelear por ganar la liga pero estamos ilusionados con ello. Sería un premio. Pese a ello, los chicos trabajan para estar preparados para ayudar al primer equipo”, subrayó García. Por todo ello, en el club no hay prisas ni presiones, sobre todo si se tiene en cuenta que este equipo tampoco tiene la posibilidad de ascender de categoría al estar su primer equipo en la superior.

Un bloque unido

La unión, la conexión, el poso y la fuerza del grupo es para Paulino García el gran secreto de este Alcañiz ‘B’. Él mismo explica que muchos de los jugadores llevan desde benjamines jugando juntos. “El equipo es el mismo que teníamos en Liga Nacional Juvenil, eso sí, sumando alguna incorporación. Hemos recuperado también a otros jugadores como Dani Ayuda o Adrián López que ya habían estado en el grupo”, destacó el técnico. Estos chicos también son los que consiguieron que el Alcañiz Juvenil ganase la liga, ascendiesen a categoría nacional y se mantuviesen en la misma.

Ahora, el reto se acrecienta conforme pasan las semanas. Nueve ya son muchas jornadas sin perder, pero quieren más… “Yo siempre digo lo mismo. Vamos muy bien pero cada partido es un mundo. La idea es siempre salir a divertirnos y, además, si se puede ganar, mejor. No hay equipo flojo y todos los partidos son muy difíciles”, añadió el entrenador. Por el momento, este fin de semana los alcañizanos recibirán al exigente Fuensport de Teruel -tercer clasificado- y terminarán el año en el arduo campo del Samper de Calanda.

Máxima igualdad

Si bien es cierto que el Alcañiz ‘B’ ha empezado como un tiro, también hay que tener en cuenta que este equipo no podrá entrar en las quinielas por el ascenso. Por ello, tras los de Paulino García se abre una espectacular batalla por el ascenso directo (ahora mismo recaería en el segundo clasificado) y por la única plaza de promoción en juego (actualmente para el tercero). En estos momentos, el C.D. Valderrobres es segundo con 18 puntos pero le siguen muy de cerca otros equipos como el Fuensport (16); el C.D. Calaceite (16) o el C.D. Teruel (15).