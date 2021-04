La solución ante la elevada saturación de la piscina climatizada de Alcañiz por la que ha optado el Ayuntamiento pasa por cubrir la de verano con una cubierta presostática al igual que ya se hizo en Calanda en 2019. Una opción más económica, valorada en más de 300.000 euros, que la construcción de una nueva instalación, que ascendería a 1,8 millones.

El próximo año se firmará un convenio por el que Consistorio y Gobierno de Aragón financiarán a partes iguales-150.000 euros cada administración- el cerramiento. De esta forma se da carpetazo definitivo al proyecto que inició la corporación anterior para construir una nueva piscina apta para competiciones deportivas en unos terrenos libres de la Ciudad Deportiva Santa María. La actual cuenta con alrededor de mil usuarios y unas dimensiones menores de las necesarias para una ciudad como Alcañiz, lo que provoca que diariamente se encuentre saturada y no pueda albergar competiciones oficiales al no estar homologada.

La solución final no convence a todo el arco político de Alcañiz y por ello se estuvo debatiendo en el pleno municipal en el turno de ruegos y preguntas a instancias del PP. Equipo de gobierno y oposición no se ponen de acuerdo sobre cómo debe ser la nueva instalación aunque coinciden en que es necesaria otra piscina porque la actual está muy saturada y prácticamente no hay horas libres para la práctica de la natación.

PSOE, IU y Ciudadanos abogan por cubrir la de verano con una cubierta presostática y PP y PAR por construir una nueva siguiendo el proyecto que ellos impulsaron cuando gobernaban en la anterior legislatura.

El alcalde, Ignacio Urquizu, anunció durante el debate plenario la firma del convenio con DGA «seguramente» el próximo año. «Como queremos mejorar servicios buscamos la mejor solución posible y una inversión de 1,8 millones no la podemos asumir. Quien lo prometa miente. Claro que nos gustaría construir una nueva piscina pero no es posible. Si tenían la fórmula mágica tuvieron ocho años para hacerla realidad y en cambio ni pagaron la redacción del proyecto, que abonamos nosotros cuando entramos con 60.000 euros», afirmó el primer edil, quien recordó que en estos años se han realizado inversiones en deportes como habilitar el recinto ferial, los accesos para ambulancias y peatones de la piscina de verano y el cambio del césped del campo de fútbol que se acometerá este verano.

Los populares no lo ven así y reclamaron al gobierno que se replantee su posición y hable con los grupos para que la ciudad tenga una instalación «digna» para la ciudad.

«Tienen ya un proyecto para construir la piscina que se merece Alcañiz para aliviar la saturación y acoger competiciones y han decidido guardarlo en un cajón y optar por cubrir la de verano, que tampoco va a ser un regalo», dijo su portavoz, Nacho Carbó.

El PAR también se mostró en la línea del PP asegurando que ya se están afrontando otras grandes obras como el vial.