Alcañiz cierra todos los espacios públicos, precinta parques infantiles y llama a la «responsabilidad individual»

El Ayuntamiento de Alcañiz ha anunciado este viernes el cierre de todos los centros y espacios públicos a excepción del propio consistorio, la comisaría de la Policía Local, la estación de autobuses, el servicio de bus urbano y el campin. De este modo, desde la tarde del viernes, permanecerán clausuradas la escuela de música, la escuela infantil, la oficina de turismo, el polideportivo, el taller de empleo, la biblioteca, el teatro o el Liceo, entre otros. También se han precintado ya todos los parques infantiles de la ciudad.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha apelado a la «responsabilidad individual» en una rueda de prensa por la mañana, en la que ha estado acompañado por los portavoces de todos los grupos políticos y el jefe de la Policía Local. Estas medidas se toman durante 15 días aunque podrían revisarse antes en función de los protocolos que dictamine el Gobierno.

El primer edil ha explicado que el consistorio permanecerá abierto para «atender a los ciudadanos», aunque ha pedido que realicen todos los trámites posibles vía telemática o telefónica y que sólo acudan a las oficinas municipales cuando sea «estrictamente necesario».

Con respecto a los trabajadores municipales, Urquizu ha adelantado que van a seguir trabajando. En el caso de los empleados de los espacios que se cierran, se dedicarán a labores de administración, pliegos, inventarios… «Servirá también para actualizar la administración», ha dicho.

Ha explicado que el campin municipal tendrá que decidir si cierra o no; ya que es un servicio externalizado y el Ayuntamiento no puede obligar al cierre. Lo mismo ocurre con los bares y restaurantes. No obstante, muchos ya han anunciado que cerrarán sus puertas «por responsabilidad». Por su parte, el servicio de bus y la estación permanecerán abierto porque «muchas personas mayores necesitan usarlo».

Con respecto a la Semana Santa, la Junta Suprema de la Semana Santa de Alcañiz ha suspendido sus actividades hasta el Domingo de Ramos. Por el momento, no afecta a las procesiones de la Semana Santa. No obstante, en una nota de prensa destacan que «siempre prevalecerá el bienestar y la salud de las personas y siguiendo las recomendaciones del Gobierno y el Arzobispado». La excolegiata también ha cerrado sus puertas.

Cierra el CBC de Calanda y el polideportivo de Caspe

El de Alcañiz no es el único ayuntamiento que ha decidido proceder al cierre de espacios y centros públicos. En Caspe, se ha cerrado el polideportivo y se han aplazado todos los eventos y actividades culturales y deportivas previstas. Lo mismo ha ocurrido en Calanda donde, además, se ha procedido a cerrar la oficina de Calanda y el CBC.

Andorra suspende toda actividad cultural, deportiva y educativa

El Ayuntamiento de Andorra ha hecho pública una resolución de alcaldía por la que se suspenden todas las actividades culturales, educativas y deportivas y, en general, todas aquellas reuniones de pública concurrencia en instalaciones municipales como el

Polideportivo Municipal, Campo de Fútbol, Pistas de Atletismo, Piscina Climatizada y resto de instalaciones deportivas, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal, Escuela Infantil Municipal, Centro Itaca, Oficina de Turismo, Escuela de Música, y todas aquellas instalaciones del Ayuntamiento.