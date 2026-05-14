Alcañiz cita a 150 deportistas para el Campeonato de Halterofilia: «Algunos nos representarán en los próximos JJOO”

El Campeonato de España en Edad Escolar Sub-17 de Halterofilia de Alcañiz ya está aquí. La rueda de prensa de la presentación del campeonato nacional, celebrada este jueves en la Sala de Exposiciones, dio el pistoletazo de salida al fin de semana de competición. Un acto que estuvo marcado por el protagonismo del deportista local, Carlos Magallón, que buscará hacer un buen papel en una fecha especial que le reunirá delante de toda la gente que le ha visto crecer.

El Campeonato de España Sub-17 se celebrará en el Recinto Ferial durante todo el fin de semana en una cita que reunirá a 139 jóvenes deportistas, 60 chicos y 79 chicas, dentro del programa CESA impulsado por el Consejo Superior de Deportes. Contará también con diez deportistas en toma de marcas, tres chicos y siete chicas, que elevarán la participación a 149 atletas. «Hay unas ayudas específicas a las federaciones autonómicas y a la Federación Española para la realización de este Campeonato, ya que no solo compiten individualmente sino como selección autonómica», explicaron desde la organización.

El evento, organizado por la Real Federación Española de Halterofilia y en colaboración con la Federación Aragonesa de Halterofilia, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel y el Ayuntamiento de Alcañiz. «Este fin de semana en Alcañiz va a haber chicos y chicas que van a representar a España en los próximos Juegos Olímpicos», destacó José Daniel Tejero, presidente de la Federación Aragonesa de Halterofilia.

A la rueda de prensa también asistieron el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan; el concejal de Deportes, Eduardo Orrios; y el secretario general de la Real Federación Española de Halterofilia, Juan Lama Arenales. Además, la jornada contó con la presencia del deportista local Magallón junto a sus padres, visiblemente orgullosos y emocionados.

El alcañizano, promesa local, será el protagonista de este fin de semana. El joven deportista llega a la cita con ilusión y ganas ante una oportunidad única de que su familia y amigos «van a poder verme competir», explica. Asistirá, además, tras haberse proclamado campeón sub-17 y en las mejores condiciones físicas posibles.

Magallón tiene las ideas muy claras y el objetivo marcado: lograr la victoria absoluta y conseguir la mínima que da acceso al Mundial. «Tengo que levantar 271 kg en total para ir al Mundial este verano y mi marca actual del total olímpico es de 264 kg», señaló el joven, quien tiene muy claro que logrará el objetivo y este verano podremos disfrutar de su levantamiento en Colombia.

La programación completa

El Campeonato de España arrancará este viernes con una gala oficial de presentación del evento a partir de las 20.00 en el Recinto Ferial. El acto contará con la participación del presidente de la RFEH, Constantino Iglesias; el presidente de la FAH, Daniel Tejero, y el alcalde de Alcañiz. Además, incluirá actuaciones de folclore aragonés, música en directo a cargo de un saxofonista y un vino español para concluir la velada.

El sábado la competición arrancará con las pruebas femeninas. La primera tanda dará inicio a las 10.00 y las sesiones se desarrollarán de manera continuada hasta la última, prevista para las 15.00. Durante la jornada de la tarde, a partir de las 17.30, será el turno de la categoría masculina junto con la sesión de toma de marcas. Todo concluirá el domingo con la reanudación de las competiciones desde las 10.00.

Aquellos interesados que lo deseen y no puedan acercarse a Alcañiz, podrán seguir la competición en directo a través del canal de YouTube de la RFEH.