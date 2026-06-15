Las T4 Series ya tienen campeones históricos tras el fin de fiesta en Motorland Aragón

El Circuito Internacional de Karting de Motorland Aragón puso el broche de oro a la temporada de las T4 Series. La cuarta y última cita del calendario proclamó a los primeros campeones de la historia de este certamen de promoción de la Federación Aragonesa de Automovilismo (FADA) y Tillotson.

Los 28 pilotos inscritos brindaron un gran espectáculo en una jornada marcada por el intenso calor y la aparición momentánea de la lluvia.

En las categorías de base, dos de los grandes favoritos ratificaron su dominio en la pista sellando sus respectivos títulos. En la categoría Mini, Alejandro Egea selló su corona absoluta tras adjudicarse el triunfo en las dos carreras del día.

Por su parte, la parrilla Junior vivió momentos de tensión debido a una breve bandera roja por la lluvia. Tras reanudarse, Alí Rafael Zambrano impuso su ritmo incontestable para ganar ambas mangas y proclamarse flamante campeón de la categoría.

La categoría Senior deparó las batallas más reñidas de la jornada con un reparto de victorias en trazado alcañizano. Antonio Martínez se impuso en la primera carrera y Joan Sala dominó la segunda manga. Gracias a su regularidad, Martínez se alzó como el vencedor absoluto de la prueba en Motorland.

Sin embargo, la gloria del campeonato fue para Guy Bity Wekselman, quien supo gestionar su ventaja en la tabla y asegurar el título de la categoría Senior a pesar de cruzar la meta en la octava posición.

Motorland se despide del karting regional y se centra en el emocionante fin de semana del Racing Weekend, la próxima gran cita en el circuito de velocidad los días 19, 20 y 21 de junio.