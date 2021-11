Alcañiz conmemora el Día Mundial de la Diabetes con la lectura de un manifiesto y un simbólico ‘circulo azul’

La fuente de la Avenida Huesca de Alcañiz ha lucido este domingo de azul en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre. Lo ha hecho en un año muy especial ya que se cumplen 100 décadas desde el descubrimiento de la insulina. En torno a la fuente se han reunido numerosas familias, con niños o adultos afectados por esta dolencia, para reivindicar una mayor inversión en la investigación y la visibilidad de una enfermedad que afecta a casi 50 millones de personas en el mundo y a 900.000 niños solamente en España.

En Alcañiz unas diez familias han organizado este acto reivindicativo y se han reunido este mediodía en torno a la fuente para hacer visible la realidad de los afectados por la diabetes. Han leído un manifiesto y han creado en torno a la fuente el llamado «círculo azul» como símbolo de unión en la lucha contra la enfermedad. «Pedimos que la investigación no pare, y que los gobiernos inviertan para que el páncreas artificial llegue algún día. Que los afectados no se tengan que inyectar insulina entre 6 y 8 veces al día, Que su vida no se base en un ‘no’ …», han reivindicado mediante el escrito, que ha sido leído públicamente por parte de algunos de los niños que padecen este enfermedad.

Este ha sido un primer acto organizado gracias a la colaboración de padres y madres con niños afectados y también de adultos, que aunque no constituyen una entidad oficial en Alcañiz, sí desean visibilizar su causa y colaborar. «Vemos que necesitamos agruparnos un poco más y dar a conocer la enfermedad, además de compartir experiencias y aprender los unas de los otros», ha explicado Encarna Milian, una de las representantes del colectivo.

«Ahora mismo el avance de la investigación nos permite tener una buena calidad de vida. Esta enfermedad consiste en convivir con ella y tomar decisiones diariamente. Hasta que no estás dentro no conoces a fondo lo que supone por ejemplo tener un niño con diabetes…», ha explicado por su parte Dori Hernández, enfermera de de la unidad de Endocrinología del Hospital de Alcañiz, presente en el acto.

La corporación municipal ha acompañado a los vecinos en la lectura del manifiesto y ha colaborado en la organización del acto con la iluminación de la fuente de color azul.