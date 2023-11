Alcañiz conmemora el Día Mundial de la Diabetes y pide más visibilidad para esta enfermedad «durante todo el año»

Más de medio centenar de personas se han reunido este martes en Alcañiz para conmemorar el Día Mundial de las Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre. Familiares con niños o adultos afectados por esta dolencia participaron en un acto simbólico en el cual iluminaron la fuente de colores de la Avenida Huesca con un gran círculo azul para «dar visibilidad a una enfermedad de la cual «apenas sabemos nada» y que solo en Aragón afecta a 130.000 personas.

La diabetes es una enfermedad silenciosa y en muchas ocasiones resulta «una patología olvidada simplemente por el hecho de que no duele». De hecho, es posible que por ello mismo la mitad de las personas que la padecen lo desconocen y el 70% son diagnosticadas cuando ya han desarrollado alguna complicación, según indica Mario Tortajada, secretario de la Asociación de personas con diabetes de Teruel. «Casi 6 millones de personas son las que sufren sus consecuencias en toda España. Son unos datos que evidencian su magnitud y que demuestran lo importante que es darle voz», explica Tortajada.

En la capital bajoaragonesa, las actividades para conmemorar esta fecha están organizadas por unas 10 familias que se reúnen para hacer visible la realidad de los afectados por esta enfermedad. Muchos de ellos son conscientes de que «uno no sabe nada de ella hasta que te toca», y por ello insisten que «se debería informar más», según Beatriz Olvés, miembro de la Asociación de personas con diabetes de Teruel. «Esto es un mundo, y te implica estar pendiente 24 horas del día. Hay que normalizar muchas situaciones. A día de hoy hay centros donde los niños no pueden pincharse la insulina en público. También hay otras tantas cosas que cambiar. A muchos adultos, por ejemplo, no se les ofrece apenas formación una vez se enteran de que padecen esta enfermedad», afirma Olvés.

Olvés conoce de cerca la diabetes porque su hija fue diagnosticada con esta dolencia cuando tan solo tenía 10 años. Lo primero que preguntó cuando esto ocurrió, recuerda, fue «si la diabetes se había desarrollado por el consumo de dulces». «No tiene nada que ver con el dulce. Muchas veces es genético, otras tantas no y simplemente se desarrolla. Si es diabetes del tipo 2 está relacionado con un mal cuidado de salud, mientras que si es del tipo 1 se trata de una enfermedad autoinmune. Pero no lo sabes porque nunca antes te lo han especificado«, cuenta.

Es por ello que tanto Beatriz como el resto de familias implicadas aprovecharon el acto para pedir «que se mejore el acceso a la información sobre esta enfermedad, así como una mayor concienciación para la prevención». Además, también reclamaron equidad en materia sanitaria, puesto que «no en todas las comunidades autónomas se tienen los mismos medios ni la atención sanitaria necesaria», según indicaron durante la lectura del manifiesto de este año.

Los asistentes han hecho un circulo en torno a la fuente de colores./ C.O.

La incidencia y prevalencia de diabetes está aumentando en todos los países del mundo desde hace décadas, muy especialmente en países en vías de desarrollo. En Aragón, se ha pasado de las 91.008 personas con diagnóstico de diabetes registrado con fecha de 31 de diciembre de 2019 y una prevalencia de 6,95% a 98.698 y una prevalencia del 7,36%, según datos actualizados a noviembre de 2023, a partir de la historia clínica de Atención Primaria.

Frente a estos datos, asociaciones, enfermos de diabetes y sus familiares insisten en «la importancia de la educación». «Solicitamos formación para la Atención Primaria para ayudar a los pacientes, sobre todo a los más mayores. Por su parte, para los jóvenes la educación diabetológica es un pilar fundamental para logar un buen control y evitar complicaciones que puedan agravar su calidad de vida una vez sean mayores», defendieron durante el manifiesto. Son estas mismas herramientas las que más pueden ayudar a los pacientes y familiares. «Es crucial que sepan utilizar los dispositivos, cómo alimentarse nutricionalmente, cómo contar hidratos...Basándonos en educación se ha demostrado que el ahorro económico y los beneficios en salud son impresionantes«, añade Tortajada.

En la capital bajoaragonesa, además, los participantes en el acto también hicieron hincapié en que tienen esperanza de que todas las complicaciones derivadas de esta enfermedad un día acaben una vez «el páncreas artificial sea un hecho y un derecho para tantos». Mientras tanto, añadieron, «la gente vive, sonríe, lucha, acepta retos y se apoya a pesar de la enfermedad». Muestra de ello es el grupo de Whatssap que todas las familias implicadas tienen desde hace años para compartir dudas.

Los actos para visibilizar la diabetes continúan en Alcañiz este viernes en el Liceo a las 18.00 con la charla ‘Un diabético en el Dakar’ por el piloto de raids con diabetes tipo I Daniel Albero Puig. Además, el domingo 26 de noviembre a las 10.00 también se desarrollará la VII Camina diabetes por el entorno de Alcañiz.