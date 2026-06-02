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02 JUN 2026|

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Alcañiz destina 50.000 euros al programa ‘Volveremos’ en el que participan 78 comercios

La campaña empezará este miércoles y busca dinamizar la economía, fomentar el consumo y fortalecer el tejido empresarial

La campaña empezará este miércoles en Aragón. /Ayto
La campaña empezará este miércoles en Aragón. /Ayto

La COMARCA02 06 2026

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Alcañiz

ActualidadEconomía

El Ayuntamiento de Alcañiz destina 50.000 euros a la nueva edición de 'Volveremos' que empezará este miércoles con 78 comercios. El programa de impulso al comercio local liderado por el Gobierno de Aragón, las Cámaras de Comercio de Aragón y los ayuntamientos participantes de toda la comunidad aragonesa busca dinamizar la economía, fomentar el consumo en los municipios y fortalecer el tejido empresarial aragonés.

El dinero que aporta el Ayuntamiento de Alcañiz revertirá únicamente en los comercios de la capital del Bajo Aragón. A esto se suma la parte que aportael Gobierno de Aragón 37.941 euros, cuyo saldo sí puede gastarse en los comercios adheridos de toda la comunidad autónoma. "Se calcula que este
programa puede suponer un monto total de compras en el comercio alcañizano equivalente a medio
millón de euros entre las tres campañas anuales de Volveremos” ha explicado Ramiro Domínguez, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Alcañiz

La cifra de municipios adheridos a Volveremos Aragón en 2026 es de 72, consolidándose como la
principal herramienta de dinamización del comercio local en Aragón. En 2026, el Gobierno de Aragón va
a aportar 2,9 millones de euros ampliables, que complementarán los 72 municipios participantes con 5,5 millones de euros. En total, el pequeño comercio aragonés se va a beneficiar de cerca de 8,5 millones de euros, que serán repartidos en tres campañas a lo largo del año.

Límites

El programa establece límites mensuales tanto para la generación como para el consumo de saldos por parte de comercios y usuarios. En cuanto a la generación de saldos, los usuarios podrán generar hasta 250 euros al mes y un máximo de 500 euros al año. Los comercios podrán generar hasta 5.000 euros al mes y hasta 20.000 euros al año, con un máximo de 100 euros por operación. Además, un mismo usuario no podrá generar más de 150 euros al mes en un único comercio. Respecto al consumo de saldos, cada usuario podrá gastar hasta un máximo de 375 euros al mes.

a primera campaña de Volveremos este año comenzará con un 20% de generación de descuento: el
10% por parte de cada consistorio y otro 10% del Gobierno de Aragón. Acumularán saldo las compras
realizadas en los comercios participantes los miércoles y viernes hasta que se acaben los fondos en una
campaña que comenzará el 3 de junio.

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