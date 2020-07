Alcañiz estudiará mantener las terrazas y un solo carril en la avenida Aragón

Alcañiz no descarta mantener la actual configuración de la avenida Aragón pasado el 30 de septiembre en pro de los viandantes, los comercios y la hostelería. Así lo ha manifestado el alcalde, Ignacio Urquizu, en el programa especial de Radio La Comarca ‘Alcañiz, ciudad de servicios’, emitido este miércoles precisamente desde este enclave. «Este modelo de avenida es el que teníamos en la cabeza y las circunstancias nos han empujado a llevarlo a cabo. Reúne varios requisitos: más espacio para los peatones, más plazas de aparcamiento y puede ser beneficioso para la hostelería y para los comerciantes», indicó.

Cabe destacar que esta vía pertenece al Gobierno de Aragón, por lo que para poder modificar su uso se tuvo que pedir un permiso especial desde el Consistorio. «Si en algún momento nos planteamos hacer nuestra esta avenida, que el Gobierno aragonés nos la transfiriera, y se dieran las condiciones, nosotros no renunciaríamos a este proyecto. Por lo que me llega en conversaciones con la hostelería y comerciantes, hay bastante satisfacción en el cambio de diseño», explicó. No obstante, esta modificación del tránsito en la avenida, prevista hasta septiembre, es «ampliable» e incluso se podría retomar el próximo verano en la búsqueda de ese concepto de «ciudad moderna» y «sostenible».

Por otro lado, ya se han adquirido los New Jerseys -por valor de unos 7.000 euros- y el plan de seguridad elaborado por la Policía Local también está hecho. Por tanto, la inversión de cara a otras ocasiones tan solo sería la del repintado de los aparcamientos y los adornos vegetales que también se han colocado en las terrazas.

Turismo y patrimonio

En este programa especial también se ha dado buena cuenta del potencial turístico de la ciudad en un momento en el que parece primar el turismo de cercanía. De hecho, uno de los hosteleros de la Avenida Aragón, Manuel Barrau, aseguraba que Alcañiz empieza de nuevo a acoger visitantes, pero también turistas llegados de otros países. Una normalidad relativa a la que también ha contribuido, señaló, esta nueva ordenación de una de las arterias principales de la ciudad, donde se nota mayor ambiente y «movimiento» por parte de la ciudadanía. Con las palabras «ilusión» y «empeño» resumía Barrau las motivaciones este sector tras meses muy complicados.

Respecto a las líneas de futuro en materia turística y cultural, son varios los objetivos que a corto, medio y largo plazo se buscan desde el Consistorio, así lo hicieron saber tanto el propio alcalde como el concejal de Cultura, Jorge Abril. Entre ellos se podría destacar la correcta iluminación de la Plaza de España, la creación de un Museo de Alcañiz lleno de contenido dinámico, la búsqueda de sinergias entre el entorno natural de la ciudad y su cualidad de punto de encuentro y de servicios, y otros que pasarían por la protección de puntos patrimoniales de interés, como las Murallas.