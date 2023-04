Alcañiz hace oficial por primera vez el cese del toque del tambor

Alcañiz tendrá por primera vez un acto oficial de cese del toque del tambor. Será el Sábado Santo a las ocho de la tarde en la plaza España. Cinco minutos antes el prior del Santo Entierro abrirá las puertas del ayuntamiento y a las 19.59 levantará su cetrillo para, un minuto después, bajarlo para que los tambores de Alcañiz cesen su toque a la vez. «De la misma manera que nos fundíamos un minuto antes en un toque conjunto y unísino, nos uniremos en un momento de emociones y un mismo sentimiento, nuestra querida Semana Santa y el tambor», reza un texto compartido en redes sociales para animar a los alcañizanos a participar en el cese.

Este año la priora del Santo Entierro es Vicenta Martínez Salafranca pero por su edad el cierre lo hará su nieto Arturo Gaibar Maorad en su representación. Está previsto que Vicenta esté presente en el sellado del sepulcro en compañía de su nieto Arturo.

Este acto, que es toda una institución en otros pueblos de la Ruta, no existía en Alcañiz. Ha sido promovido por cuatro alcañizanos que no quieren que se conozcan sus nombres y que llevan trabajando todo el año con reuniones e implicando a todas las entidades pertinentes. Aunque por tiempos no puedo entrar en el folleto de horarios de Semana Santa pero ya tiene cartel oficial con el logotipo de los colaboradores: el Ayuntamiento, la Junta Suprema y los Amigos del Tambor.

La iniciativa surgió en el Sábado Santo de 2022 cuando al terminar la procesión del sellado del sepulcro hubo alcañizanos que se resistían a dejar de tocar el tambor. «Nadie quería dejar de batir sus palillos al unísono, lo que nos condujo a seguir tocando juntos sin distinciones demostrando que lo único que nos tiene a todos unidos y enamorados es nuestra Semana Santa. De manera totalmente improvisada y pasional un grupo de tamborileros seguimos tocando en la plaza más bonitas que puedan ver nuestros ojos. Ninguno veíamos el momento de terminar, de cesar el toque, de silenciar nuestro tambor. Finalmente con buen criterio se decidió realizar un silencio de tambor unánime, coordinado y acordado», explica el texto.