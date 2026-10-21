La calandina Natalia Muñoz publica ‘No te olvides de mi nombre’, un cuento solidario con AFEDABA sobre abuelas y nietas ante el Alzheimer

Al final saltó alguna lágrima, y eso que se hicieron esfuerzos para que eso no sucediera, pero es que todo el mundo convive de alguna forma con personas que padecen Alzheimer o algún tipo de demencia similar. Natalia Muñoz lo vivió muy de cerca con su abuela, y ahora esta experiencia la ha plasmado en un colorido cuento infantil al que ha titulado 'No te olvides de mi nombre'. La calandina ya ha hecho algunas presentaciones, pero la de este miércoles era especial porque se rodeó de un público muy entregado. Así son los niños, que se lanzan a toda propuesta si esta les convence y el cuento de Muñoz les convenció.

Presentación del cuento 'No te olvides de mi nombre' de la calandina Natalia Muñoz con ilustraciones de Sara del Arco. Una historia de una abuela y una nieta y el Alzheimer. Los beneficios de las ventas son para AFEDABA Los Calatravos. / B. Severino

La autora, además de serlo, también se convirtió en cuentacuentos en la puesta de largo del libro en la librería Santos Ochoa. Fue narrando una historia cargada de amor. El cuento explica la manera que encontró la niña protagonista de ayudar a su abuela en sus primeros despistes. "¿Cómo ayudaríais vosotros?", preguntó y los pequeños fueron dando sus propuestas. "Diciéndoselo", apuntaban. "Recordándoselo con papeles", apuntó alguna voz y así es como lo recoge el cuento. En la historia, la niña va recordando a su abuela lo que debe hacer pegando papelitos por toda la casa. Y eso mismo hicieron los niños del público dejando sus mensajes en una de las paredes. Los "te quiero" se mezclaron con recordatorios como "coger las gafas".

Muñoz estuvo acompañada de Yolanda Garcés, coordinadora de AFEDABA y que también se encargó de repartir globos a un público tan participativo. Mientras la autora fue narrando, ella fue mostrando las ilustraciones del libro obra de Sara del Arco. La colaboración surgió en un encuentro casual en otra actividad infantil. "Natalia me habló de un texto que tenía guardado y, como en la asociación siempre habíamos querido lanzar un proyecto más dirigido a público infantil, le dimos una vuelta y ya es una realidad", cuenta.

Este relato sale de las entrañas y es un elemento identificador para quien se encuentre en la situación en la que se encontró la autora. Firmó a pequeños, y también a adultos que están lidiando con esta situación con abuelos en casa. Incluso Eugenio Ramo, al frente de Santos Ochoa y que ejerció de maestro de ceremonias, confesó lo mucho que le había removido por dentro la historia que le trajo al presente a su abuela Matilde, quien también fue perdiendo la memoria. Muñoz recogió la empatía de todos los presentes.

"Yo viví la enfermedad siendo bastante pequeña y, cuando tienes hijos y les hablas de los familiares y lo tratas de explicar no es fácil que lo entiendan. Me di cuenta de que una manera más cercana de hacerlo era a través del cuento", dice. Garcés coincide en esta sensación, ya que sí han detectado que los niños poseen una sensibilidad mayor. "Tienen un sexto sentido para detectar la vulnerabilidad, la fragilidad que tienen nuestros abuelos cuando van enfermando y se convierten en el apoyo diario de esa persona mayor que empieza a perder facultades", valoró en Hoy por Hoy Bajo Aragón en Radio La Comarca.

En el cuento se pone de manifiesto cómo el cariño prevalece por encima de todo por muy cruel que pueda llegar a ser la enfermedad, y cómo el Alzheimer puede borrar los recuerdos pero no la capacidad de sentir amor. "Mi abuela se olvidó de mi nombre, se olvidó de quién era; pero ella seguía teniéndome cariño, seguía buscándome para que yo estuviese con ella la mayor parte del día", reflexiona Muñoz.

La autora ya tiene experiencia en el mundo editorial, porque ya ha publicado otros cuentos como el dedicado a su pueblo con el melocotón como protagonista. Este último es benéfico para AFEDABA y tiene un coste de 10 euros. Se puede encontrar en diferentes puntos de venta repartidos por el territorio.