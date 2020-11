«El de Alcañiz es un Hospital pequeño pero aquí está el Real Madrid de Aragón»

«Seremos un hospital pequeño pero aquí hay gente muy buena, somos el Real Madrid de Aragón». Quien habla es Francisco Marcilla, jefe de Medicina Interna del Hospital del Alcañiz. Sus palabras-y también su rostro- transmiten todo lo vivido estos meses y lo ha relatado a La COMARCA en un reportaje especial sobre cómo se ha vivido el coronavirus desde dentro del Hospital.

Marcilla transmite «angustia» por una situación médica que no habían vivido nunca y afectaba enormemente a sus pacientes pero también a los facultativos pero también «orgullo» porque dentro de los estragos de la enfermedad, con muchos fallecidos y enfermos, la situación se ha llevado bien teniendo en cuenta las deficiencias de espacio y servicios con los que cuenta el Hospital.

El covid ha sido un reto para los profesionales en todas las vertientes con una gran mezcla de sentimientos y sensaciones que no dejaban atrás cuando salían del Hospital. «Tengo que comenzar a estudiar Medicina ahora y creo que renuncio… Ha sido con diferencia lo más duro de mi vida pero de todo se aprende y, desdramatizando un poco, he aprendido cosas y estoy contento de todo lo que hemos hecho. En marzo, cuando la asistencia a los pacientes era distinta, llegabas a casa sucio físicamente pero también destrozado mentalmente. Ahora lo intentas humanizar, se ve diferente, con menos miedo y ansiedad», precisa Marcilla, quien reconoce que llegó a sufrir una crisis vocacional por la falta de contacto con el paciente.

La «deshumanización» en los momentos más graves de la primera ola hizo mella en el equipo. Ya no podían tener el trato cercano habitual en el que intentan «saber a quién tienes delante para ofrecerle lo mejor» preguntando cuestiones como su procedencia y profesión que, aunque no son fundamentales desde el punto de vista médico, sí desde el personal.

«Ahora ya vuelves a tener delante a una persona y así ya vuelves a ser un médico, regresa la vocación. Te gustaba la medicina, los pacientes y de repente entrabas a una habitación con un epi que crea gran distancia. Era una sensación muy mala, el primer mes fue horroroso. Veías que iban mal y que hicieras lo que hicieras no mejoraban… eso fue muy deprimente. El miedo al contagio propio, depresión al ver que los pacientes morían, morían y morían en las guardias… nunca he enterrado a tanta gente, nunca he mandado a tanta gente a la UCI, la ansiedad y la angustia de enfermería y auxiliares, de todo el mundo. Todos lo pasamos mal pero ha ido cambiando; lo hacemos mejor, venimos mas contentos a trabajar aunque estemos cansados… Es otra medicina, ya no es lo de marzo. Eso nunca más será», afirma.

Esa soledad agravada por la falta de un acompañante se revirtió en abril por decisión de los responsables del Hospital y avalada por el Comité Ético, una iniciativa en la que fueron pioneros y que después siguieron otros centros.

«Angustia» es la palabra que sigue repitiendo el jefe de Medicina Interna cuando habla de lo que se vivió en marzo cuando los facultativos no sabían a lo que se estaban enfrentando y, además, con un miedo al contagio propio, sobre todo en los momentos en los que escaseó el material de protección. «En parte era miedo al contagio y lo que te protegían eran las epis. Hubo momentos en los que hubo poco material pero nunca faltó, se reciclaba pero nunca te exponías físicamente. Mi primera mascarilla la guardo de recuerdo, la tuve que llevar varios días», apunta.