Alcañiz no descansa y después de un fin de semana intenso con la celebración del Gran Premio de MotoGP, la ciudad cambiará las ruedas por el sonido de las verbenas, los castillos artificiales o los toros. Las patronales arrancaron con el pregón a cargo de Emiliano Doñate y la presentación de las damas y reinas a cargo de la periodista del Grupo de Comunicación La Comarca, Marina Monreal.

La localidad recupera «su seña de identidad» en palabras del primer edil, Miguel Ángel Estevan, y regresa parte de la actividad festiva a la plaza de España. Allí, se celebrará la presentación, el chupinazo y la traca final de fiestas. «Teníamos muchas ganas de volver a nuestra plaza. Hemos descubierto lugares que no imaginábamos, pero como la fachada de la plaza no hay nada», añade Esteban.

El pregón fue a cargo de Emiliano Doñate, quien fue técnico de festejos del Ayuntamiento de Alcañiz durante más de 20 años. Llegó al territorio hace 40 años, primero en Maella como sacerdote y después se trasladó al Bajo Aragón a localidades como Belmonte de San José, Cañada de Verich o Alcañiz, esta última le verá pregonar. «Estoy orgullo y nervioso a partes iguales, pero creo que tengo claro lo que quiero transmitir», asegura. También se proclamó a las damas y reinas . Todas ellas han acudidos estas semanas a la redacción del periódico La COMARCA, donde no han dudado en explicar su vinculación con su asociación y los motivos por los que han querido representarlas.

Se han introducido novedades y mantenido otras. En este sentido, el Ayuntamiento ha apostado por cinco tributos repartidos entre las noches del viernes y sábado con estilos diferentes. No habrá ningún gran concierto, pero si que regresará La Misión, la noche del 9. Lo hará en calle Ramón J.Sender, frente al instituto. El show ofrecerá música actual de la mano de 17 artistas y un equipo detrás de casi 40 personas. «Venimos con muchas ganas después de recorrer toda España. Va ser un espectáculo único que nadie se puede perder», dice Esteban Piñero, gerente de La Misión.

A estos shows, se sumarán las actuaciones de artistas locales como Uña y Carne, Sabor a Rumba o Azero, que apostarán por presentar temas de su nuevo disco ‘Tras la Madrugada’, pero también por revivir junto a su público más fiel sus canciones más míticas. «Queremos que todo el mundo que venga disfrute de un concierto de rock y que se vaya con la idea de que se lo ha pasado muy bien», explica Jorge Pérez ‘Kapi’, cantante y guitarrista del grupo en los micrófonos de Radio La Comarca.

Unas carrozas de récord

El Ayuntamiento de la mano de la concejalía de Festejos ha organizado más de 80 actos con el objetivo de ofrecer actividades para todos los gustos. En este sentido, una de las que más afluencia se espera son las carrozas, que han batido récord con 17 propuestas entre las asociaciones y peñistas. Tienen a su disposición el Recinto Ferial desde hace unas semanas y, aunque algunas lo utilizan, otras prefieren hacerlo en un local privado para mantener el secreto hasta el final. El desfile será el miércoles a las 19.00, al igual que el año pasado, que se adelantó una hora. «Estoy muy contento de la participación de los jóvenes. Siempre se esfuerzan mucho con los disfraces y se lo ponen muy difícil al jurado, que está formado por cinco profesionales», valora Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz.

Las inscripciones se cerraron el pasado 17 de agosto y los peñistas pueden acudirpara acabar de cerrar flecos. El premio está valorado en 1.000 euros, un segundo de 800 euros y un tercero dotado con 600 euros. El 4º clasificado recibirá un accésit de 500 euros.

Actos tradicionales

No faltarán tampoco los actos tradicionales como la subida a Pueyos del día 9, el Santo Ángel Custudio, el 10 o la recepción de los Alcañizanos Ausentes en el teatro municipal. Todos ellos contarán con la presencia de las damas y reinas y la corporación municipal. La agenda taurina completará el grueso de actividad con la corrida de toros el 12 de o los recortadores. También habrá toros de fuego con y sin borrachos para que todas las edades puedan salir a la calle.

Cabe recalcar, que el precio del carné de fiestas se mantiene a 30 euros, después de que subiera su precio cinco euros hace dos años. La venta de entrada ya ha empezado y se puede adquirir en la taquilla del teatro. No obstante, algunas de las actuaciones como las de los tributos serán gratuitas, al igual que la milla solidaria en memoria a Beatriz Royo Molinos, o el festival Abajam, que recaudará fondos contra el cáncer con todas las novedades que se obtengan del concierto.