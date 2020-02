Alcañiz presenta un presupuesto de 13,5 millones de gastos y 14,1 de ingresos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz ha presentando en rueda de prensa este martes el presupuesto de 2020, que contempla 13.589,207,45 euros de gastos y 14.127.743,68 euros de ingresos. El concejal de Hacienda, Javier Baigorri, ha tildado el texto de realista y ha subrayado que cumple con la regla de gasto y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. «Es un presupuesto basado en liquidaciones de años anteriores, con datos reales», ha señalado.

Baigorri ha incidido en que se trata de una cuenta “excepcional” ya que tiene que asumir, como el año pasado, el desprendimiento del cerro Pui Puinos. En este caso, se han previsto 420.000 euros en el capítulo de inversiones para pagar el proyecto del vial (elaboración del proyecto y dirección de obra) y la última factura del cerro. «Para un ayuntamiento como el de Alcañiz, con 13 millones de presupuesto, gastar casi medio millón en una obra excepcional, te condiciona todo el presupuesto», ha explicado.

Con respecto al año pasado, la diferencia en ingresos es de 1,7 millones de euros. La mayor parte, 1,1 millones, corresponden al préstamo que se pidió para asumir la obra del cerro. La diferencia en los gastos es de 2,3 millones de euros.

Las inversiones

«Cuando entramos en el Ayuntamiento dije que lo que quería es que Alcañiz funcione. En muchos casos no se trata de hacer grandes inversiones, sino de mejora de cuestiones que no llevan excesiva carga presupuestaria pero que hacen la vida más fácil a los ciudadanos», ha dicho Baigorri. El presupuesto contempla algunas inversiones de gran relevancia como 80.000 euros para la financiación de proyectos para reformar la plaza del Dean y el Casino y para realizar un estudio de viabilidad de un parquin para su construcción y gestión privada.

Además, se prevén 230.826,90 euros para el mantenimiento de zonas verdes y se crea una partida de 102.727,27 euros para aportar la cofinanciación necesaria para la reforma de la Lonja, que espera financiarse con el 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento.

En materia deportiva, se ha creado una partida de 125.000 euros. Por un lado, se han contemplado 70.000 euros para la cofinanciación de la reforma del césped del campo de fútbol, que se espera completar con una subvención del Consejo Superior de Deportes. Por otro lado, se destinar 55.000 euros para adecuar el recinto ferial a diferentes actividades deportivas.

El edil de Hacienda ha destacado también una partida de 100.000 euros destinada a generar nuevos yacimientos de empleo y actividad así como para proyectos de Igualdad y Participación Ciudadana. El objetivo es, además de crear un «mapa de actores» o lo que es lo mismo, una relación con las actividades productivas más importantes de la ciudad, dar asesoramiento técnico a emprendedores.

El concejal ha recalcado que el presupuesto no incluye las subvenciones que no están adjudicadas. «Tenemos pendientes varias subvenciones del FITE o del Consejo Superior de Deportes que no hemos contemplado», detalló.

Con respecto a la deuda del Ayuntamiento, actualmente asciende a 4,7 millones de euros.

A pleno, el 18 de marzo

Si se cumplen plazos previstos por el equipo de Gobierno, los presupuestos podrían llegar a pleno el próximo 18 de marzo. Este lunes se presentaron en la Comisión de Hacienda y el próximo 9 de marzo termina el plazo para la presentación de enmiendas. Está previsto debatir el día 13 en Comisión las enmiendas y emitir dictamen el 16 de marzo. Esa semana, probablemente el 18 de marzo, los presupuestos se votarían en pleno.

Cabe destacar que el presupuesto de la sociedad Fomenta es de 523.333,70 euros y que su inversión principal es instalar un centro de día en el edificio de las viviendas tuteladas. Baigorri ha destacado la ausencia de este servicio. Al margen del centro de los Calatravos, especializado en el Alzheimer, ha detallado que en el territorio sólo hay centros de día en Alcorisa y La Puebla de Híjar.