Alcañiz recibe 15.822 euros de DGA para modernizar y ampliar el Polígon Las Horcas

El Ayuntamiento de Alcañiz ha recibido una subvención de 15.282 euros del Gobierno de Aragón destinada a la modernización y ampliación del Polígono Industrial Las Horcas. La ayuda ha sido concedida a través del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo dentro de la convocatoria autonómica para la mejora y dotación de infraestructuras en áreas industriales.

La aportación autonómica permitirá financiar el 50% de las actuaciones previstas, cuyo presupuesto subvencionable asciende a 30.564,68 euros. Los trabajos se distribuyen en tres líneas principales: la mejora del suministro de agua, el mantenimiento del recinto y la planificación de la ampliación del polígono.

La mayor parte de la inversión se destina a la expansión del suelo industrial, con 14.973,75 euros para la primera fase del Plan Parcial de Ampliación de Las Horcas. Esta actuación tiene como objetivo establecer las bases urbanísticas necesarias para disponer de nuevas parcelas destinadas a futuras inversiones empresariales.

Por otro lado, se contemplan 9.565,13 euros para la renovación de la red de agua del polígono. De esa cantidad, 5.929 euros corresponden a la redacción del proyecto del tramo de impulsión y 3.636,13 euros a la sustitución de la tubería.

Las actuaciones incluyen también 6.025,80 euros para trabajos de desbroce de márgenes, con el fin de mejorar la visibilidad, la seguridad y el estado de los accesos y perímetros del área industrial.

El consistorio alcañizano señala que estas inversiones buscan mejorar las infraestructuras del polígono y preparar su futura expansión, con la intención de reforzar la competitividad de las empresas instaladas y facilitar la llegada de nuevos proyectos empresariales.