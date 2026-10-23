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23 OCT 2026|

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IU da por imposible presentar candidatura en Teruel, pero pide a Chunta que reconsidere su postura

La formación lamenta que los turolenses no puedan votar una candidatura a la izquierda del PSOE y mantiene abierta hasta el día 26 la posibilidad de concurrir bajo la coalición Chunta-Frente Amplio

Foto de archivo de la presentación de la coalición con Frente Amplio en Zaragoza./ F.A.
Foto de archivo de la presentación de la coalición con Frente Amplio en Zaragoza./ F.A.

Marina Monreal23 10 2026

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Elecciones 29-N

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Izquierda Unida ha dado prácticamente por cerrada la posibilidad de presentar una candidatura de Frente Amplio por la provincia de Teruel en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Tras explorar durante los últimos días las distintas vías jurídicas disponibles, la formación ha constatado que la única alternativa pasa por que Chunta Aragonesista reconsidere su postura y permita concurrir bajo la coalición Chunta-Frente Amplio.

Así lo han explicado Marta Abengochea este viernes en una comparecencia ante los medios, en la que ha lamentado que la provincia se quede sin la papeleta. «Lamentamos que Teruel no vaya a tener una referencia a la izquierda del PSOE en un territorio que lo necesita mucho y para el que tenemos proyecto», han señalado.

La formación ha agradecido el compromiso de su militancia y de las personas que habían dado el paso para integrar la candidatura turolense. Pese a reconocer que las posibilidades son muy reducidas, mantiene la mano tendida a Chunta hasta el próximo lunes 26 de octubre, fecha límite para la presentación de las listas electorales.

Críticas a una cláusula del acuerdo

El origen del desencuentro se encuentra en una cláusula del acuerdo de coalición que otorga a Chunta Aragonesista capacidad de decisión sobre la presentación de candidaturas. Izquierda Unida ha reconocido que conocía esta disposición y que el pacto fue firmado y validado a nivel estatal, aunque ha asegurado que manifestó su oposición desde el principio. «No entendíamos que una formación democrática pueda querer introducir esa cláusula en un acuerdo», han afirmado sus representantes, que consideran que se trata de una cuestión especialmente relevante para las culturas políticas de la izquierda.

Aunque reconocen que Chunta tiene esa capacidad de decisión, mantienen sus críticas a las consecuencias de su aplicación en Teruel. «No nos parece democrático y lamentamos que la gente en Teruel no pueda tener esa candidatura a la izquierda del PSOE», han recalcado.

El desacuerdo no romperá la unidad

Pese a las diferencias, Izquierda Unida ha descartado que el conflicto vaya a condicionar la campaña electoral o la colaboración entre ambas organizaciones. «Esto es un desacuerdo, no es nada más», han asegurado, insistiendo en que la prioridad continúa siendo mantener la unidad para frenar un eventual gobierno de la ultraderecha.

Preguntados por la posibilidad de pedir el voto para el PSOE u otra fuerza progresista en Teruel, sus representantes han descartado esa opción. «No vamos a pedir el voto para ninguna otra formación porque nosotras tenemos un proyecto nítido de izquierda que se llama Frente Amplio», han afirmado.

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