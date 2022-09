Alcañiz recupera su noche más alcañizana con la presentación de sus Reinas y el pregón de fiestas

En el año del regreso a la vida antes de la pandemia ya hace tiempo que los alcañizanos contaban los días para volver a vivir la presentación de las Reinas y la lectura del pregón de sus fiestas patronales. Lo hicieron hasta los últimos minutos previos al gran acto, cuando la plaza de España terminó de llenar cada rincón además de las 1.400 sillas que horas antes ya habían sido ocupadas por parte del público. Nadie quería perdérselo y la emoción del volver se hacia notar en el aire. Esta era incluso mayor al recordar que han tenido que pasar cuatro años (desde 2018) para que la plaza vuelva a ser el escenario del acto que tan bien evoca el sentir alcañizano y que, por fin, da inicio a la cuenta atrás definitiva para unas fiestas que iniciarán el próximo viernes.

Más que emocionante fue la velada para sus protagonistas, las Reinas de la localidad. Para Loreto Giner como real moza de la Asociación del Cachirulo, María Roldán como representante de la Asociación de la Peña Taurina, Laura Morós por el Alcañiz Club de Fútbol, Concha Robres por la Asociación de Personas Mayores y Paula Rasteiu por la Asociación Rumanos del Bajo Aragón. Todas ellas fueron proclamadas anoche como damas de la ciudad y serán las encargadas de representar a sus respectivas asociaciones durante estos próximos días festivos y los próximos doce meses.

Gervasio Sánchez fue el encargado de dar el pregón de inicio de fiestas./ C. O.

Recibieron sus bandas entre aplausos de un público lleno de vecinos ilusionados y sus acompañantes, los representantes de cada asociación. También recibieron sus bandas las reinas de fiestas de los municipios hermanados de Tortosa, con la representación de Julia Aragñón, y Vinaròs, con Alba Atencia.

El pregonero de este año fue Gervasio Sánchez, fotoperiodista cordobés fuertemente vinculado por lazos familiares a Alcañiz, municipio que desde hace años se ha convertido en su segunda casa. El periodista no dejó indiferente a nadie con un pregón lleno de emociones en el que no faltó ningún tipo de reivindicación y en el que sus palabras evidenciaron su amor por la capital bajoaragonesa. «La elección de pregonero de esta ciudad me vincula para siempre a los ciudadanos de Alcañiz, y actuaré a partir de ahora como uno de sus más humildes emisarios», aseguró emocionado.

Las Reinas de Alcañiz 2022 durante su presentación./ C. O.

La gala estuvo marcada por otros muchos momentos estelares. Uno de ellos fue el cameo realizado por la Agrupación de Teatro el Tambor, quienes hicieron una aparición sobre el escenario para conmemorar no solo su 50 aniversario, sino también el de otras muchas asociaciones de Alcañiz que como ellos también juegan un papel clave para el tejido social de la localidad. También hubo más celebraciones y detalles, como el gesto especial que el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, otorgó al concejal de Tortosa en honor a la celebración del 50 aniversario como municipios hermanados.

Mención aparte también se debe realizar al videomapping, una inesperada sorpresa que iluminó las puertas del Ayuntamiento mostrando diferentes símbolos clave para la capital del Bajo Aragón.

Así acabó una noche en la que la presencia de la música tampoco pudo faltar. Fueron varios los protagonistas, desde el grupo folclórico Malandía, la Unión Musical Virgen de Pueyos y su coro, y hasta Anaju y Antonio Lahoz.

La fiesta siguió con el baile de honor en El Palmireno y con una fiesta de los años 90 en la pista roja. Este domingo continúan los actos con una concierto musical de la Asociación Lira Alcañizana, la inauguración de la Exposición Fotográfica ‘Matria’ y las primeras eliminatorias del concurso de guiñote. Las fiestas comenzarán el viernes.